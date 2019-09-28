День ангела Людмилы: лучшие поздравления и открытки

29 сентября празднуется день ангела Людмилы. Это имя в переводе со славянского означает "милая людям".
Девушки с таким именем склонны сочетать в себе не всегда совместимы качества. Наряду с умом, сообразительностью и порядком они также могут быть воспалительными и эмоциональными. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как можно поздравить Людмилу с днем ангела.
Фото: fresh-cards.ru
День ангела Людмилы — поздравления в стихах
Люда, Людочка, Людмила,
Будь всегда ты нежной, милой.
Озорной и заводной,
Доброй, яркой и простой!
Звезды пусть тебе сияют,
А луна пусть бережет,
Солнце сердце согревает,
А душа всегда поет.
Ты не знай обид и грусти,
Веселись и процветай,
Будь здоровой и успешной,
Красотою ты сражай!
Фото: otkritkiok.ru
***
В день ангела забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково Людмиле
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Фото: astroan.com
***
Тебя, Людмила, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Здоровья, счастья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Семейного желаем счастья,
И дом обходят пусть ненастья,
А в сердце царствует покой.
Пусть будет так всегда с тобой.
День ангела Людмилы — поздравления в прозе
Фото: otkritkiok.ru
Дорогая Людмила, я поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать всегда оставаться милой, доброй, чуткой, искренней, красивой и замечательной. Любви, тепла души, достатка, мира, игривого настроения, легких путей к мечтам. Ангельского терпения и вдохновения!
***
Ты людям милая, потому и имя твое Людмила. Ты богом хранимая, потому и быть тебе в жизни счастливой. Ты сердцем добрая, потому и в окружении добрых друзей. Ты умеешь радоваться, потому с тобой всегда веселее. Желаю, чтобы ты всегда была такой же замечательной, доброй, красивой и нами всеми любимой.
День ангела Людмилы — СМС
Фото: otkr.ot7.ru
Людочка, сердечно тебя поздравляю. Желаю быть всегда на высоте, добиваться великих целей и верного успеха. Желаю вечной любви сердца, чуткости души и достатка жизни.
Открытки
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Ранее OBOZREVATEL составил составил список самых добрых, милых и отзывчивых знаков Зодиака.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!