День ангела Людмилы: лучшие поздравления и открытки

29 сентября празднуется день ангела Людмилы. Это имя в переводе со славянского означает "милая людям".

Девушки с таким именем склонны сочетать в себе не всегда совместимы качества. Наряду с умом, сообразительностью и порядком они также могут быть воспалительными и эмоциональными. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как можно поздравить Людмилу с днем ангела.

Фото: fresh-cards.ru

День ангела Людмилы — поздравления в стихах

Люда, Людочка, Людмила,

Будь всегда ты нежной, милой.

Озорной и заводной,

Доброй, яркой и простой!

Звезды пусть тебе сияют,

А луна пусть бережет,

Солнце сердце согревает,

А душа всегда поет.

Ты не знай обид и грусти,

Веселись и процветай,

Будь здоровой и успешной,

Красотою ты сражай!

Фото: otkritkiok.ru

***

В день ангела забудутся печали,

И солнце улыбнется пусть с утра,

И пожелает ласково Людмиле

На годы долгие добра.

Желаем счастья и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни

Лишь только радость приносил!

Фото: astroan.com

***

Тебя, Людмила, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Здоровья, счастья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Семейного желаем счастья,

И дом обходят пусть ненастья,

А в сердце царствует покой.

Пусть будет так всегда с тобой.

День ангела Людмилы — поздравления в прозе

Фото: otkritkiok.ru

Дорогая Людмила, я поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать всегда оставаться милой, доброй, чуткой, искренней, красивой и замечательной. Любви, тепла души, достатка, мира, игривого настроения, легких путей к мечтам. Ангельского терпения и вдохновения!

***

Ты людям милая, потому и имя твое Людмила. Ты богом хранимая, потому и быть тебе в жизни счастливой. Ты сердцем добрая, потому и в окружении добрых друзей. Ты умеешь радоваться, потому с тобой всегда веселее. Желаю, чтобы ты всегда была такой же замечательной, доброй, красивой и нами всеми любимой.

День ангела Людмилы — СМС

Фото: otkr.ot7.ru

Людочка, сердечно тебя поздравляю. Желаю быть всегда на высоте, добиваться великих целей и верного успеха. Желаю вечной любви сердца, чуткости души и достатка жизни.

Открытки

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

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