День ангела Ивана: трогательные поздравления Ване в стихах и прозе

13 февраля все мальчики, парни и мужчины по имени Иван отмечают свои именины.
Так, с Днем ангела поздравляют всех Вань. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Иванам с именинами.
День ангела Ивана
С Днем ангела Ивана: поздравления в стихах
С праздником тебя, Иван!
Радости тебе, успехов.
Будь ты выше всех похвал.
Дам тебе чуть-чуть советов:
Будь веселым и счастливым,
Никогда не унывай.
Всё хорошее от жизни
Для себя ты забирай.
Пусть удача и здоровье
Не подводят никогда.
Пусть невзгоды и печали
Убегают навсегда.
***
С Днем ангела Ивана
Дорогой мой друг, Иван,
Будь здоров и счастлив,
Поздравленья принимай
От друзей-товарищей.
Я желаю, чтобы жил
Ты всегда в достатке,
Чтобы с бизнесом твоим
Было все в порядке.
Чтоб добра была судьба
И чтоб зря не била.
Чтобы рядом шла любовь
И в пути хранила.
Наливай полней бокал,
Выпьем за удачу,
Чтоб она с тобою шла
По дороге к счастью.
***
День ангела Ивана
Все поздравить вокруг рады
Ваню – он для нас – отрада!
Он надежен, как гранит,
Пусть Господь его хранит.
Дарит он ему пусть крылья,
Будет Иван добрым, сильным.
И достигнет он вершин,
Станет, словно господин
В своем доме и в судьбе.
Счастья, Ванечка, тебе!
***
С Днем ангела Ивана
Сегодня, уважаемый Иван,
Принимай пожеланий и подарков караван:
Мешок со смехом, в делах – успехов,
Все проблемы и невзгоды переехать,
Красавицу-жену, верную, как в старину,
Много лет медовых, деток здоровых,
Настроенья отличного, праздника необычного,
Зарплаты нескромной и счастья огромного!
День ангела Ивана: поздравления в прозе
– Ванечка! От всей души поздравляем и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!
День ангела Ивана
– Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, весёлого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.
– Дорогой Иван, поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать высокого потенциала в любой деятельности и неугасаемого энтузиазма в любой работе. Пусть тебе часто улыбается фортуна и всегда сопутствует успех, пусть сердце твоё бьётся в ритме любви и счастья, пусть твой путь обходится без камней неудач и подножек друзей.
С Днем ангела Ивана: открытки
День ангела Ивана
С Днем ангела Ивана
День ангела Ивана
С Днем ангела Ивана
День ангела Ивана
С Днем ангела Ивана
День ангела Ивана
С Днем ангела Ивана
День ангела Ивана
День ангела Ивана
День ангела Ивана
День ангела Ивана
С Днем ангела Ивана
День ангела Ивана
С Днем ангела Ивана
День ангела Ивана
День ангела Ивана
День ангела Ивана
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