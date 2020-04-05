День ангела Анастасии: красивые стихи, видео и открытки с поздравлениями

Православная церковь 5 апреля почитает память преподобномученицы Анастасии Бобковой, которая была расстреляна по приказу НКВД в 1938 году.
В то же время все девочки и женщины по имени Настя отмечают свой День ангела. В именины Анастасии OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями.
День ангела Анастасии: открытки
Pixabay
С Днем ангела Анастасии: оригинальные поздравления в стихах и прозе
Пускай тебе с небес Анастасия
Пошлет здоровья, много света и тепла,
Пусть все сбываются желания благие,
Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!
Сегодня я тебе желаю лишь цветения,
Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,
Пусть Ангел твой пошлет благословение,
Чтоб защитить тебя от бед и зла!
***
День ангела Анастасии: открытки
listivki.olkol.com
З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
День ангела Анастасии: открытки
otkritkiok.ru
Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!
***
День ангела Анастасии: открытки
listivki.olkol.com
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Насті нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
Именины Анастасии: открытки
День ангела Анастасии: открытки
listivki.olkol.com
День ангела Анастасии: открытки
listivki.olkol.com
День ангела Анастасии: открытки
otkritkiok.ru
День ангела Анастасии: открытки
listivki.olkol.com
День ангела Анастасии: открытки
otkritkiok.ru
День ангела Анастасии: открытки
listivki.olkol.com
День ангела Анастасии: открытки
otkritkiok.ru
День ангела Анастасии: открытки
otkritkiok.ru
День ангела Анастасии: видео с поздравлениями
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По материалам: "КП", pozdravok.ru.
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