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5 апреля • обновлено в 06:32
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День ангела Анастасии: красивые стихи, видео и открытки с поздравлениями

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Православная церковь 5 апреля почитает память преподобномученицы Анастасии Бобковой, которая была расстреляна по приказу НКВД в 1938 году.

В то же время все девочки и женщины по имени Настя отмечают свой День ангела. В именины Анастасии OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями.

День ангела Анастасии: открытки

День ангела Анастасии: открытки

Pixabay

С Днем ангела Анастасии: оригинальные поздравления в стихах и прозе

Пускай тебе с небес Анастасия

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

***

День ангела Анастасии: открытки

День ангела Анастасии: открытки

listivki.olkol.com

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров'ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

День ангела Анастасии: открытки

День ангела Анастасии: открытки

otkritkiok.ru

Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

***

День ангела Анастасии: открытки

День ангела Анастасии: открытки

listivki.olkol.com

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Насті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Именины Анастасии: открытки

День ангела Анастасии: открытки

День ангела Анастасии: открытки

listivki.olkol.com

День ангела Анастасии: открытки

День ангела Анастасии: открытки

listivki.olkol.com

День ангела Анастасии: открытки

День ангела Анастасии: открытки

otkritkiok.ru

День ангела Анастасии: открытки

День ангела Анастасии: открытки

listivki.olkol.com

День ангела Анастасии: открытки

День ангела Анастасии: открытки

otkritkiok.ru

День ангела Анастасии: открытки

День ангела Анастасии: открытки

listivki.olkol.com

День ангела Анастасии: открытки

День ангела Анастасии: открытки

otkritkiok.ru

День ангела Анастасии: открытки

День ангела Анастасии: открытки

otkritkiok.ru

День ангела Анастасии: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким был 53-летний Дмитрий Нагиев в молодости.

По материалам: "КП", pozdravok.ru.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
традиции церковь религия праздник
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