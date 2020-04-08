День ангела Аллы: красивые открытки, стихи и видео с поздравлениями

По православному календарю 8 апреля отмечается День ангела Аллы. Так, церковь в этот день почитает память святой Аллы Готфской, одной из 26 мучеников, убитых около 375 года в Готфии (историческая область на территории современного Крыма).

К именинам Аллы OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями.

День ангела Аллы 2020: поздравления listivki.olkol.com

День ангела Аллы: поздравления в стихах и прозе

Ти Алла наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлемо тобі пісень!

***

День ангела Аллы: открытки otkritkiok.ru

С Днем именин Вас, Аллочка, милая!

Пусть улыбается вечно душа,

Злостью никто чтобы несправедливою,

Не обижал Вас вовек никогда!

Чтобы желания сразу исполнились,

И чтобы не было фальши и лжи!

От красоты чтоб враги не опомнились,

От красоты Вашей нежной души!

***

День ангела Аллы: красивые картинки listivki.olkol.com

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

День ангела Аллы: открытки listivki.olkol.com

Алло, життя твоя нехай буде ясне,

Наче сонце в небесах,

А кохання буде прекрасне,

Як квіти навесні в садах.

***

День ангела Аллы: открытки otkritkiok.ru

Милая Аллочка, поздравляю тебя с Днем ангела! Я тебе желаю внутренней гармонии и вечной красоты, потрясающих возможностей и невероятной удачи, задорного настроения и верных друзей, чистой и искренней любви, радостных событий и осуществления заветной мечты.

Именины Аллы: красивые открытки

День ангела Аллы: открытки listivki.olkol.com

День ангела Аллы: открытки otkritkiok.ru

День ангела Аллы: открытки listivki.olkol.com

День ангела Аллы: открытки listivki.olkol.com

День ангела Аллы: открытки otkritkiok.ru

День ангела Аллы: открытки listivki.olkol.com

День ангела Аллы: открытки listivki.olkol.com

День ангела Аллы: открытки otkritkiok.ru

День ангела Аллы: открытки otkritkiok.ru

С Днем ангела Аллы: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда будет Лазарева суббота 2020 и что нельзя делать в этот большой праздник.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.

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