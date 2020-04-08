День ангела Аллы: красивые открытки, стихи и видео с поздравлениями

По православному календарю 8 апреля отмечается День ангела Аллы. Так, церковь в этот день почитает память святой Аллы Готфской, одной из 26 мучеников, убитых около 375 года в Готфии (историческая область на территории современного Крыма).
К именинам Аллы OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями.
День ангела Аллы 2020: поздравления
listivki.olkol.com
День ангела Аллы: поздравления в стихах и прозе
Ти Алла наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлемо тобі пісень!
***
День ангела Аллы: открытки
otkritkiok.ru
С Днем именин Вас, Аллочка, милая!
Пусть улыбается вечно душа,
Злостью никто чтобы несправедливою,
Не обижал Вас вовек никогда!
Чтобы желания сразу исполнились,
И чтобы не было фальши и лжи!
От красоты чтоб враги не опомнились,
От красоты Вашей нежной души!
***
День ангела Аллы: красивые картинки
listivki.olkol.com
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
День ангела Аллы: открытки
listivki.olkol.com
Алло, життя твоя нехай буде ясне,
Наче сонце в небесах,
А кохання буде прекрасне,
Як квіти навесні в садах.
***
День ангела Аллы: открытки
otkritkiok.ru
Милая Аллочка, поздравляю тебя с Днем ангела! Я тебе желаю внутренней гармонии и вечной красоты, потрясающих возможностей и невероятной удачи, задорного настроения и верных друзей, чистой и искренней любви, радостных событий и осуществления заветной мечты.
Именины Аллы: красивые открытки
День ангела Аллы: открытки
listivki.olkol.com
День ангела Аллы: открытки
otkritkiok.ru
День ангела Аллы: открытки
listivki.olkol.com
День ангела Аллы: открытки
listivki.olkol.com
День ангела Аллы: открытки
otkritkiok.ru
День ангела Аллы: открытки
listivki.olkol.com
День ангела Аллы: открытки
listivki.olkol.com
День ангела Аллы: открытки
otkritkiok.ru
День ангела Аллы: открытки
otkritkiok.ru
С Днем ангела Аллы: видео с поздравлениями
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.
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