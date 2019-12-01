Праздники и памятные даты декабря: что отмечается

1 декабря

В этот день в Украине отмечается День работников прокуратуры, а в мире это – Всемирный день борьбы со СПИДом. Кроме того, именно 1 декабря в 1953 году в газетных киосках Чикаго появился первый номер мужского журнала "Playboy".

Обложка первого номера "Playboy"

1 декабря родился российский рок-музыкант Гарик Сукачев и американский киноактер Вуди Аллен.

Главные праздники декабря

Разумеется, самыми главными датами декабря являются новогодние праздники: День Святого Николая, католическое Рождество и Новый год.

Также этом месяце 6 декабря празднуется День Вооруженных Сил Украины, а 12 декабря День сухопутных войск ВСУ. Ну, а 30 числа свой профессиональный день отмечают украинские войска спецсвязи.

Христиане же 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы, а 8 декабря непорочное зачатие Девы Марии чтет католическая церковь.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на 2020 год, а также подготовил лунный календарь на декабрь.

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