Что нельзя делать в Куприянов день: приметы и праздники 13 сентября

13 сентября 2020 года в Украине отмечают День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста и День программиста. Также православная церковь почитает память священномученика Киприана Карфагенского. В народе праздник называется Куприянов день или Журавлиное вече.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

Этот профессиональный праздник учрежден в 1993 году указом первого президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.

День танкиста

День танкистов учрежден в 1997 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей страны. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.

День программиста

Профессиональный праздник программистов в Украине отмечают 13 сентября, а в високосные годы – 12 сентября. Такая неоднозначность связана с тем, что датой праздника был выбран 256-й день в году. Эта цифра обозначает количество разных значений, которые могут быть выражены с помощью одного восьмиразрядного байта. А также число 256 является максимальной степенью числа 2, которая не превышает количества дней в году.

Куприянов день

13 сентября православные почитают память святого Киприана, епископа Карфагенского. В народе праздник называется Куприянов день или Журавлиное вече. В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой. До этого срока на болота ходить было нельзя.

Приметы на 13 сентября

Журавли летят неспешно – осень будет теплой.

Услышать журавлиный крик – к дождю.

Журавли летят высоко – зима будет суровой.

Новолуние – к богатому урожаю клюквы.

Увидеть во сне клюкву – к слезам.

Что нельзя делать 13 сентября

В этот день нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.

Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.

Если у вас нет серьезных дел, в этот день лучше не выходить из дома вообще.

Не заключайте в этот день сделок и не совершайте покупок, особенно крупных.

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