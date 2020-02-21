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21 февраля • обновлено в 21:04
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Что нельзя делать на Масленицу: строгие запреты Масленичной недели

1.7т
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Масленица – один из самых древних и самых веселых праздников. Но даже у нее есть определенные ограничения.

Что по церковным канонам нельзя делать во время Масленичной недели, которая начинается в понедельник 24 февраля, читайте далее в OBOZREVATEL.

Масленица

Масленица

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Что нельзя делать на Масленицу:

1. В Масленичную неделю нельзя ругаться, злиться и сквернословить, ведь праздник на то и праздник, чтобы вокруг царила атмосфера веселья и дружелюбия.

2. Поскольку Масленица предшествует Великому посту, во время праздника лучше отказаться от мясной начинки в блинах. Вместо нее отлично подойдут рыбная, ягодная, овощная, сырная начинки. Ведь впереди – несколько недель строго поста, так что лучше начать готовиться к нему уже сейчас.

На Масленицу лучше отказаться от мясной начинки в блинах

На Масленицу лучше отказаться от мясной начинки в блинах

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3. В течение Масленичной недели нельзя встречать гостей в неубранном доме. Поскольку принимать гостей и самим ходить в гости является одной из главных традиций Масленицы, нужно навести чистоту и порядок в доме. В этот праздник не запрещается работать, так что можете не бояться стирки, уборки и мытья полов.

4. На Масленицу нельзя затворничать – это нарушение древних обычаев праздника. Так что можно смело отправляться в гости и устраивать гуляния с поеданием блинов.

На Масленицу принято устраивать гуляния

На Масленицу принято устраивать гуляния

"Комсомольская правда"

5. Во время Масленичной недели нельзя переедать. Чревоугодие – это грех, особенно в преддверии Великого поста, поэтому стоит соблюдать меру.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда празднуется Масленица в 2020 году, а также о том, какие приметы и традиции существуют на Масленицу.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Масленица
Место
Украина
Теги
церковь религия запрет традиции праздник
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