Что нельзя делать на Александра Сытника: приметы и праздники 12 сентября

12 сентября 2020 года в Украине отмечают День кино, День физической культуры и спорта, а в мире – Всемирный день первой помощи. Также православная церковь почитает память святого Александра Невского. В народе праздник называется Александра Сытника, Александра Свытника или Александров день.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День украинского кино

День украинского кино наша страна ежегодно отмечает во вторую субботу сентября. Этот профессиональный праздник для всех работников кинематографии учредил второй президент Украины Леонид Кучма еще в 1996 году.

День физической культуры и спорта Украины

Этот праздник учрежден в 1994 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы в поддержку инициативы физкультурных и спортивных организаций. Он отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.

Всемирный день первой помощи​​​​​​​

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Александра Сытника или Александров день

12 сентября православная церковь чтит память князя Александра Невского, причисленного к лику святых. В народе этот день прозвали Свытником или Сытником. После строгого однодневного поста, выпадающего на 11 сентября (Усекновение главы Иоанна Предтечи), снова наступало время обильных застолий. Хозяйки готовили сытную ячменную кашу на сале, пекли пироги.

Приметы на 12 сентября

Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает, по приметам, хороший урожай в следующем году.

Если птицы 12 сентября высоко кружат и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и продолжительной.

Звездопад 12 сентября – в следующем году возможен неурожай.

Если завить ячменные стебли со льняными да овсяными, то будущий урожай будет удачным.

Что нельзя делать 12 сентября

Сплетничать, клеветать и ругаться. Согласно поверью, те, кто нарушит запрет, рискуют навести на себя беду.

Покупать новые вещи. Считается, что все покупки, совершенные в этот день, будут неудачными.

Обижаться и ревновать. Все негативные эмоции могут отразиться на будущем человека.

Сушить на улице перины и подушки – будут сниться кошмарные сны.

Брать кота в дом – будет несчастье, горе.

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