Что нельзя делать 19 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Павла Ледостава и именинники

В четверг, 19 ноября, православные верующие чтут память Святителя Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского. В народе праздник называют Павел Ледостав. В мире отмечают Международный мужской день, День отказа от курения и Всемирный день туалета. В Украине – День работников гидрометеорологической службы Украины, или День метеоролога.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 19 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

19 ноября именины празднуют:Анатолий, Арсений, Виктор, Константин, Никита, Павел.

19 ноября православные верующие чтут память Святителя Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского, принявшего мученическую смерть за свою веру. Иконоборцы вели яростную борьбу против христианских святынь. Выступив в защиту веры, Павел подвергся преследованиям и гонениям.

В народе праздник прозвали Ледоставом, так как считали, что в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. Рыбаки начинали готовиться к зимней рыбалке и приводить снасти в порядок. В это день нужно надеть все свежее и чистое, а лучше – новое. Встречать зиму в обновках – хорошая примета, которая сулит достаток и удачу.

Международный день мужчин ежегодно отмечается 19 ноября. Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго – островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов.

Впоследствии праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. Отмечается в более чем 60 странах мира. Цель Дня – привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей.

Международный день отказа от курения отмечается каждый третий четверг ноября. В 2020 году он выпадает на 19 ноября. Праздник учрежден в 1977 году по инициативе Американского онкологического общества. Его главная цель – информирование о вреде табака и поддержка тех, кто стремится "завязать" с вредной привычкой.

19 ноября был провозглашен Всемирным днем туалета в 2001 году в ходе проходившей в Сингапуре международной конференции ООН "Санитария для всех". Тогда в организации выразили обеспокоенность тем, что, согласно докладу Детского фонда ООН и ВОЗ, в 2012 году 2,5 миллиарда человек не имели доступа к базовым услугам в области санитарии, что негативно влияет на здоровье людей и состояние водных ресурсов.

Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы от 11 марта 2003 года. Государственная гидрометеорологическая служба играет ключевую роль в получении данных о текущих и ожидаемых гидрометеорологических условиях.

Если лед грудой на реке промерзает – к хорошему урожаю хлеба.

Лед на реке гладкий – год будет урожайным.

Снегопад – к снежной зиме.

Безветренная погода – к скорому похолоданию.

Алая заря – к снегу или дождю.

Небо вечером алое – к пасмурной и сырой погоде.

Галки громко каркают – к потеплению.

19 ноября запрещено стирать вещи вручную и развешивать их. Оставаться в грязной одежде тоже нельзя.

Также нельзя оставлять долги и одалживать деньги.

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу – путешествие не принесет пользы.

Женщинам не следует выполнять тяжелую физическую работу.

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