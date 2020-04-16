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16 апреля • обновлено в 09:38
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Четверговая соль: как приготовить и зачем она нужна

1.2т
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Черная четверговая соль готовится в Чистый четверг и считается особенной. Раньше она находилась в каждом доме как амулет от болезней и несчастий.

Как пишет КП, четверговую соль держали за иконами, считая ее предметом большой святости.

Четверговая соль: как приготовить и зачем она нужна

liveexpert.ru

Зачем нужна четверговая соль

С черной солью связано много примет. Так, к примеру, щепотку четверговой соли добавляли в купель младенцу, чтобы он рос здоровым. Чтобы в дальней дороге не настигла беда, маленькую подушечку с солью прикалывали к одежде.

Солонку черной соли держали по центру стола для достатка в доме. А девушки во время умывания сыпали немного соли в воду – чтобы быть красивее. Также верили, что если подушечку с черной солью положить в постель к супругам, которые находятся в ссоре, – случится примирение.

Кроме того, верили, что черная соль может принести благополучие в дом, поэтому ее рассыпали по углам, во дворе и в хлеву со скотиной.

Четверговая соль: как приготовить и зачем она нужна

foodandmood.com.ua

Как приготовить четверговую соль

Черная четверговая соль готовится только в Чистый четверг перед Пасхой. С самого утра женщины тщательно убирали дом и мылись сами и лишь затем принимались готовить чистую четверговую соль.

Для ее приготовления необходимо:

  • 1 кг крупной соли;

  • 200 г целебных трав (папоротник, полынь, душица);

  • 2 горбушки размоченного в воде ржанного хлеба.

Так, сначала соль нужно смешать с пучком целебных трав. Затем туда добавить хлеб и все перемешать. Высыпать все в чугунную сковороду и поставить в печь на несколько часов, пока соль не почернеет. Готовить четверговую соль можно и в духовке на противне.

Четверговая соль: как приготовить и зачем она нужна

КП

Когда соль будет готова, ее аккуратно собирали в чистый мешочек и ставили около икон вместе с паской и крашенными яйцами. На Пасху ее несли в церковь святить. Лишь после этого четверговая соль приобретала свойства оберега.

Примечательно, что расходовать соль нужно всю в течение года до следующей Пасхи.

Четверговая соль: как приготовить и зачем она нужна

glavred.info

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно купаться в Чистый четверг.

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Автор
Анна Михно
Тема
Пасха
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