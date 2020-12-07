8 декабря: какой праздник отмечают, приметы на Клима Холодного и именинники

8 декабря христиане западного обряда отмечают День непорочного зачатия Девы Марии. По народному календарю – Клим Холодный. Также в мире празднуют Международный день художника.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 8 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

8 декабря именины празднуют: Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Павел, Петр, Симеон, Ярослав.

День непорочного зачатия Девы Марии, культ которой очень популярен в католицизме, – один из главных праздников, посвященных Богородице. Имеет высший статус в иерархии католических праздников – торжества. Во всех европейских костелах в этот день совершаются торжественные богослужения.

Непорочное зачатие Девы Марии – католический догмат, согласно которому она была зачата от обычных родителей, но на нее не перешел первородный грех. Догмат отвергается православием, протестантизмом и другими христианскими течениями.

В этот день также почитается память папы Римского Климента I, одного из апостолов от семидесяти. В православии его почитают как одного из первых христианских проповедников на Руси (по преданию, его сослали из Рима в район современного Севастополя).

В Климентьев день любое важное дело полагалось начинать только натощак. Этот обычай был связан с продолжением молотьбы: заниматься этой работой на сытый желудок было неудобно, движения становились тяжелыми, скованными. Женщины же на Клима садились прясть у окна — от белого снега в избе становилось светлее.

Особое поверье было связано с людьми, появившимися на свет в этот день. Говорили, что у избы родившегося на Клима собираются волки. Поэтому такой человек старался лишний раз не выходить из дома, особенно с наступлением темноты.

8 декабря отмечается Международный день художника, который был учрежден в 2007 году Международной Ассоциацией "Искусство народов мира". Это не единственная дата, связанная с профессией художника. Украина празднует этот день также и в октябре.

День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому этот праздник – для всех любителей прекрасного.

Если к этому дню намело большие сугробы, на ветвях – много инея, а земля глубоко промерзла, то в следующем году ожидается богатый урожай.

В морозный день в речных прорубях вода поднялась выше льда, значит, вскоре пойдет дождь или существенно потеплеет.

На сухой траве появился иней – ждите первых серьезных холодов.

Вокруг луны возникли светящиеся разноцветные круги, которые постепенно увеличиваются в диаметре – к ясной погоде.

Небо затянула серая пелена – совсем скоро пойдет снег.

8 декабря нельзя жаловаться на ненастную погоду и холод. Считается, что терпеливых зима наградит крепким здоровьем.

Не рекомендуется "тянуть на себя одеяло" и много активничать. Особенно, если вас об этом не просят. Сейчас то время, когда можно пустить некоторые вещи на самотек.

Не стоит посещать шумные вечеринки и массовые мероприятия.

День не подходит для свадеб и брака.

Нельзя завтракать, в народе 8 декабря принято садиться за стол только к обеду.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в декабре 2020 года: церковный календарь.