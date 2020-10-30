31 октября: какой праздник отмечают, приметы на Луков день и именинники

В субботу, 31 октября во всем мире начинают отмечать популярный праздник – Хэллоуин. Также отмечается Международный день Черного моря. Православные христиане чтят память святого Луки – апостола и первого в истории иконописца. В народе – Луков день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 31 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Также 31 октября День ангела отмечают носители имени Елизавета, Злата, Андрей, Иосиф, Николай, Семен, Федор и Сергей.

Хэллоуин отмечается в канун Дня всех святых. Так, название праздника Halloween является сокращенным от английского All Hallow’s Eve ("канун Всех Святых"). При этом историю его связывают с дохристианским праздником жатвы и днем мертвых, которые отмечали кельтские племена Англии, Ирландии и северной Франции (Галлии).

Древние кельты верили в зарождение жизни из смерти. В ночь с 31 октября на 1 ноября они отмечали начало "нового" года и новой жизни, прославляя языческого бога, повелителя смерти Самхаина. Традиционные цвета Хэллоуина – черный и оранжевый – символизируют смерть, темноту ночи и сбор урожая в уходящем году.

На Хеллоуин с древних времен принято бродить разряженными в костюмы приведений, ведьм и других духов, что на самом деле символизирует общение с загробным миром и темными силами. Один из символов Хэллоуина – так называемый светильник "Джек" (Jack o’ Lantern). Это декорированная тыква, внутрь которой ставят свечу и которая, как считается, помогает обмануть духов зла.

Отмечается ежегодно 31 октября в память о 1996 годе, когда шесть причерноморских стран – Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Цель –привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб наносит ловля рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.

Святой Лука при жизни был врачом и знатоком права. Согласно преданию, в числе семидесяти учеников Иисуса Христа еще при земной жизни Спасителя он был послан на первую проповедь о Царствии Небесном. Позже Лука сопровождал святого Павла в его путешествиях. В городе Фивы в Греции апостол в возрасте 84 лет принял мученическую смерть – был повешен на дереве.

Лука почитается как автор одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов. В православии и католицизме святой считается первым иконописцем, покровителем врачей и живописцев. По легенде, он написал первую икону Пресвятой Богородицы. Его авторству приписываются Владимирская Богоматерь, Ченстоховская икона Божьей Матери, Сумельская и Киккская иконы.

По созвучию с именем преподобного на Руси стали отмечать в этот день Луков праздник. В это время повсеместно шла уборка репчатого лука, на базарах начинали им торговать. Девушки на Луку заплетали из лука косы и подвешивали их к потолку – для дальнейшего хранения.

В народе лук пользовался большим уважением как крайне полезное растение. Его использовали как лечебное и профилактическое средство при простудных заболеваниях, прикладывали его к нарывам и опухолям. Девушки мыли волосы отваром луковой шелухи, отчего они становились сильными и блестящими. Если начинался падеж скота, луковицы нанизывали на нитку и вешали это "ожерелье" на шею коровам и лошадям.

Молочные облака на Луку обещают быстрое похолодание.

Листья с вишни еще не опали – снег долго не ляжет.

На луке много шелухи – зима будет морозной.

Мутные звезды – к дождю.

Лошадь фыркает – к теплу.

Домашние птицы хохлятся – к дождю.

Облака с севера на юг плывут – к солнцу.

Кошка пол царапает – к ветру.

Убивать пауков.

Оставлять белье на веревке: суеверные люди считают, что после захода солнца в него может вселиться нечистая сила. В противном случае вещи обязательно нужно перестирать.

Оставлять окна и двери открытыми – через них нечисть может пробраться в дом.

Отказывать в помощи.

Также в этот день нельзя давать или брать в долг.

Не стоит свататься

Нельзя дарить детям куклы.

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