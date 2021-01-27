28 января: какой праздник отмечают, приметы и именинники

28 января православные христиане празднуют Павлов день, а в мире этот день вошел в историю как Международный день защиты персональных данных.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 28 января, читайте в материале OBOZREVATEL

Именины в этот день празднуют Павел, Елена, Гавриил, Иван, Михаил, Прохор.

День 28 января в православной религии получил свое название в честь памяти преподобного Павла Фивейского. Этот праздник иногда называют также Павлом Египетским или Павлом Отшельником.

Преподобный Павел был первым христианским монахом. Он прожил в отшельничестве 91 год и умер в возрасте 113 лет в пещере. На Руси считалось, что в Павлов день стоит задуматься о будущих сельскохозяйственных работах – этому способствовало увеличение светового дня

Также по традиции, если 28 января рождался ребенок, стоило надеть на него льняную рубашку, а под подушку положить несколько льняных волокон. В народе верили, что такой ритуал защитит ребенка от недоброжелателей.

Каждый год в этот день, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Это праздник придумали с целью напомнить о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить виртуальную и реальную жизнь каждого из нас. Этот праздник стал более важным с развитием социальных сетей и увеличением случаев кибербуллинга.

Если в ночь на Павла на небе сияют звезды – это сулит хороший урожай льна в будущем сезоне.

Если есть мороз и появляются узоры на окнах – лето будет урожайным.

Если ночью на небе тусклые звезды, то будет потепление, а если яркие – то к морозу и вьюге.

Дует сильный ветер 28 января – к дождливому году.

Слышен щебет снегирей в Павлов день – к перемене погоды.

На Павлов день можно легко получить сглаз и порчу, поэтому нежелательно выходить из дома без оберега.

28 января запрещается встречаться с недоброжелателями и выяснять отношения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в январе 2021 года: церковный календарь.