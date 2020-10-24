25 октября: какой завтра праздник, приметы и именинники в этот день

25 октября 2020 года в Украине отмечают День маркетолога и День автомобилиста и дорожника. Также православные христиане чтут память мучеников Прова, Тараха и Андроника. В народе праздник называют –Андрон Звездочет.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 25 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

День маркетолога

В Украине этот праздник отмечается 25 октября, хоть он и не имеет официального статуса. Маркетологи – стратеги и тактики продаж, благодаря которым потребители всегда знают, что им нужно купить. Первое управление по маркетингу и рекламе было создано на территории СССР еще в 1975 году.

День автомобилиста и дорожника

День автомобилиста и дорожника в Украине берет начало с 1993 года. Он был учрежден в соответствии с Указом первого президента Украины Леонида Кравчука. Согласно документу этот день празднуется в ежегодно последнее воскресенье октября.

Андрон Звездочет

25 октября Православная Церковь почитает память мучеников Прова, Тараха и Андроника. По приданию, они пострадали за Христа в 304 году в городе Тарсе Киликийском. На предложение язычников принести жертву идолам святой Тарах ответил, что он приносит жертву Единому, Истинному Богу в чистом сердце. Видя твердость святых в исповедании истинной веры, проконсул предал их пыткам.

В народе праздник называли Пров или Андрон Звездочет, и на дату обычно судили по звездам о погоде и про будущий урожай. В этот день бытовали особые обряды и строгие запреты, которые нельзя было нарушать.

Также 25 октября отмечается День Ангела Александра, Дениса, Ивана, Кузьмы, Лаврентия, Макара, Максимилиана, Мартина, Николая, Тараса, Феодосия, Федота.

Приметы на 25 октября

Северный ветер – к похолоданию.

Направление ветра меняется – пасмурная погода установится надолго.

Гром гремит – к бесснежной и теплой зиме.

Луна в кругах – к засушливому лету.

Птицы низко к земле летят – к ранней и холодной зиме.

Много еловых шишек – к хорошему урожаю яровых.

Луна покраснела – к ветру.

Звезды яркие – к морозу, тусклые – к похолоданию.

Много ярких звезд – к хорошему урожаю гороха.

Звезды сильно мерцают – к снегу.

Звезда упала – к ветреной погоде.

Что нельзя делать 25 октября

В этот день нельзя ни с кем ссориться и слишком много веселиться.

Также 25 октября нельзя стирать и выбивать перины.

Не рекомендуется в этот день покупать в магазине церковные свечи.

Кроме того, категорически запрещено гадать на картах.

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