11 января: какой праздник отмечают, приметы на Страшный день и именинники

11 января, православная церковь отмечает День избиения младенцев, посвященный памяти невинно убитых Иродом 14 тысяч детей. В народе дата известна, как Страшный день или Страшной вечер. Также в мире – Всемирный день "спасибо".

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 11 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

11 января именины празднуют: Анна, Варвара, Георгий, Иван, Марк, Наталия.

Ежегодно 11 январяцерковь чтит память невинно убитых царем Иродом 14 тысяч детей. Дата получила название День избиения младенцев или Страшный день. Наши предки считали его самым несчастливым в году и проводили специальные обряды, чтобы уберечься от нечистой силы.

Согласно Евангелию от Матфея, волхвы, прибывшие со своими дарами поклониться новорожденному Иисусу Христу, отказались рассказать царю Иудеи Ироду о местонахождении Спасителя. Тогда в ярости Ирод приказал убить всех младенцев возрастом до двух лет в Вифлееме. Трагедию предсказал еще ветхозаветный пророк Иеремия в 7-6 столетиях до н. э.; церковь почитает убитых как мучеников. Иисус тогда. был спасен, благодаря явлению ангела, который велел супругу Девы Марии Иосифу бежать с семьей в Египет.

В этот день полагалось особенно тщательно оберегать детей от злых духов — молитвами и заботой. Пока родители занимались с детьми, молодые люди проводили время на посиделках. Святочные гуляния продолжались, и даже Страшный день и предполагаемый разгул нечисти не мешали парням и девушкам веселиться.

11 января считается одной из самых "вежливых" дат в году. Во всем мире отмечают Международный день "спасибо" (International Thank You Day). Психологи уверены, что слова благодарности – это "устные поглаживания", которые способны успокоить и согреть своей теплотой.

С каждым годом все больше стран и людей присоединяется к празднованию этого дня. Молодежь участвует в конкурсах и флешмобах, на плакатах и открытках пишут "спасибо" на разных языках, обмениваются подарками, не забывая благодарить друг друга.

Если 11 января во дворе дома разжечь костер, то вместе с дровами сгорят все горести и печали.

Теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Метель обещает пасмурный июль.

Снег падает крупными хлопьями – к потеплению.

Звёзды мерцают на небе – к морозам.

Северный ветер и безоблачное небо сулят наступление холодов.

Облака низко по небу плывут – к стуже.

Выходить из дома в темное время суток, а также оставаться в одиночестве: по поверью, 11 января разгуливает нечистая сила.

Ругаться, злиться, спорить с окружающими.

Рассыпать соль, чтобы не лить слезы весь год.

Жаловаться на жизнь, причитать, чтобы не накликать беду.

Открывать дверь после первого стука – суеверные люди считают, что таким образом можно впустить болезнь в дом.

Брать и давать в долг.

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