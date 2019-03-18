Гороскоп на 19 марта 2019: каким будет продолжение недели

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Некоторым знакам Зодиака следует быть поакуратнее со словами в малознакомых компаниях, а другим предстоит суетиться весь день. Впрочем, не всех сегодня ждет плохой день. OBOZREVATEL предлагает читателям подробнее узнать свой персональный гороскоп на вторник.

Фото: ladyboss.com.ua

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ОВЕН

Во вторник наступает время решительных действий: удача стоит у вас за спиной, желания будут реализованы.

ТЕЛЕЦ

Сегодня от вас потребуется максимум дисциплинированности, воли и жесткости. Сможете собрать себя в кулак - сделаете решительный шаг к намеченной цели.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам во вторник не будет улыбаться Фортуна, поэтому рассчитывать следует только на себя. Вы сможете добиться успеха в делах, если проявите свою дипломатичность.

РАК

Сегодня у вас появится чуть больше свободного времени, которое можно будет потратить с пользой: проведите время с семьей, отдохните с друзьями.

ЛЕВ

Во вторник лучше не заключать важные договора и не назначать деловые встречи. Дела подождут, поскольку день сегодня не благоприятный.

ДЕВА

Гороскоп предсказывает Девам случайную встречу с человеком, который много значил для них в прошлом.

ВЕСЫ

Сегодня будет очень суетной день. В делах и работе возникнет неразбериха, с которой будет непросто разобраться.

СКОРПИОН

У вас началась светла полоса. В ближайшие дни вам будет все удаваться. В то же время уделите больше внимания любимому человеку, если не хотите проблем на личном фронте.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам во вторник лучше избегать лишних разговоров в кругу малознакомых людей. Это может повредить вашей карьере.

КОЗЕРОГ

Сегодня Козерогов будет окружать особенная атмосфера, которая поможет бороться с трудностями на работе и вне офиса. Стоит перестать нервничать и осознать, что все самое трудное уже позади и пора начать наслаждаться всем, что вас окружает

ВОДОЛЕЙ

Вполне вероятно, что в ближайшее время произойдут интересные знакомства, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь.

РЫБЫ

Звезды советуют Рыбам соблюдать все правила приличия, если они окажутся в новом обществе. Люди, с которыми вы планируете вместе работать, окажутся слишком придирчивыми даже в мелочах.

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