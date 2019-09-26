Жена Зеленского покорила сеть модным образом в Метрополитен

Первая леди Украины Елена Зеленская впечатлила пользователей модным выходом в свет во время поездки в США с президентом Владимиром Зеленским.

На официальной странице в Instagram она опубликовала фотографии, которые были сделаны во время посещения одного из крупнейших художественных музеев мира – Метрополитен.

Елена Зеленская прибыла в Метрополитен (Нью-Йорк) instagram/olenazelenska_official

"Невозможно быть в Нью-Йорке и не посетить Метрополитен-музей! Получила не только увлекательное экскурсию, но и интересный разговор относительно идеи создания украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира. Буду развивать эту инициативу и надеюсь, что уже в ближайшее время украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке", – подписала она.

Елена Зеленская - образ в Метрополитен instagram/olenazelenska_official

Мероприятие первая леди посетила в стильном образе, в котором была замечена на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development.

В частности, Зеленская облачилась в костюм тройку нежно-голубого цвета. Модный лук дополнили аккуратные серьги капельки и женственная укладка волнами.

Елена Зеленская в Метрополитене instagram/olenazelenska_official

"Красавица", "В этом костюме Елена Зеленская смотрится лучше, чем на встрече с Трампом и Меланией", "Самая красивая первая леди", "Шикарный образ. Этот оттенок очень идет", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская поразила пользователей своим образом, когда прибыла в США с президентом. В аэропорту ее заметили в бежевом брючном костюме. А на встрече с представителями украинской диаспоры первая леди блистала в черных классических брюках и розовом пиджаке.

Посмотреть все образы Елены Зеленской во время официальных заграничных поездок в качестве первой леди Украины можно в нашем материале по ссылке.

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