Зеленская еще вписалась: топ-5 неудачных образов первых леди в Японии

В сети подобрали самые неудачные образы первых леди на приемах у императора Японии после того, как возник скандал из-за наряда супруги президента Украины Елены Зеленской.

Соответствующую подборку сделала эксперт, автор "Модного блога" Анастасия Алексеенко на своей странице в Facebook.

"Продолжая японскую тему. Мне кажется, многие не поняли, о чем я. А я вот о том, что у японцев есть весьма своеобразные представления о том, как должна выглядеть и сидеть европейская женская одежда. Да, это то, что можно назвать "мешком из-под картошки", как выразились в одном из комментариев. Я до конца не знаю, с чем это связано. Не копала глубоко", – отметила Алексеенко.

По ее словам, это четкая и очень узнаваемая черта, которая сразу бросается в глаза, особенно, если до этого долго рассматривать фотографии японской аристократии или монархии.

Елена и Владимир Зеленские

"Или просто смотреть сайты и журналы с люксовыми локальными брендами одежды. Их одежда всегда чуть более свободна (из-за чего бывают слегка заломы и складки), всегда максимально закрыта. Расслабленность – это сменить жакет на кардиган, но не более того. При этом одежда такая, что мы бы сказали "бедненько" – пастельные оттенки, иногда вообще достаточно блеклые цвета, кажущиеся выгоревшими. Принты – самые строгие и исключительно для неформальных ситуаций. Юбки, которые сидят слишком свободно и мешковатые жакеты. Платья вроде имеют четко обозначенную талию, подчеркнутую вытачками или поясом, но никогда к этой талии вплотную не прилегают", – добавила эксперт.

По словам Алексеенко, платье Зеленской в этот концепт вписалось в отличие от наряда королевы Испании Летиции, который слишком плотно облегал силуэт и обладал ярким рисунком.

"В этом плане можно назвать идеальным платье королевы Матильды. Глухое, закрытое, как броня, без намека на облегание, при этом посадка идеальна в тех точках, где это значимо", – добавила Алексеенко.

Топ-5 неудачных образов первых леди в Японии

Король Филипп VI и королева Летиция STR/ Getty

Король Испании Филипп и королева Испании Летиция STR/ Getty

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима STR/ Getty

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер Анадолу / Getty

Президент Болгарии Румен Радев и его жена Десислава Радева Reuters / dailymail

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелись споры из-за наряда первой леди. В частности, пользователи заявляли, что подобный цвет было выбирать на прием к императору неуважительно и вообще запрещено, а раньше за такое рубили головы. Хотя многие встали на защиту Зеленской, пояснив, что та палитра, которую она выбрала, не является запрещенной.

Позже также стало известно, что платья от Фролова можно приобрести по цене от 15 до 40 тысяч гривен. После этой встречи фото второго костюма супруги президента вызвало ажиотаж в сети.

Позже дизайнер объяснил выбор нарядов первой леди, а также цвет первого платья.

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