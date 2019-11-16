Забудьте об этом немедленно! Топ-5 антитрендов, которые испортят макияж

Пышные ресницы, контурированные скулы, яркие тени, способные перекроить внешность до неузнаваемости, наконец, в прошлом. Сейчас в тренде максимально естественный и натуральный макияж.

OBOZREVATEL собрал топ-5 антитрендов макияжа, которым пора найти замену.

Явные переходы теней. В вечернем макияже стоит забыть о ярком смоки айс с резкими переходами от светлых теней к черным. В 2019/20 годах в тренде монохром. Если вы накрасите глаза тенями одного цвета, образ будет куда более современным.

anna-key.ru

Густо накрашенные ресницы. С начала 2000-х все любили красить ресницы на несколько слоев в духе Твигги. Но скленные огромные реснички в этом году стремительно вышли из моды. В тренде — максимальная естественность.

janet.ru

Перламутровый блеск для губ. Блески для губ в 2020 году будут ультратрендом в макияже, но с небольшой оговоркой — только не перламутровые. Они удешевляют образ. Лучше выбрать блестящие прозрачные или розовые глянцевые основы. Глитеры и блестки тоже не стоит обходить стороной.

la-woman.ru

Графичные брови. Идеальные четкие брови, которые так старательно вырисовывали себе Инстаграм-дивы, канули в лету. В моде — пушистые и небрежные бровки скаус. Некоторые даже специально делают долговременную укладку бровей. Цвет карандаша или теней лучше заменить на более подходящий к волосам.

pruslin.ru

Матовое лицо. Пудрой сегодня можно вообще не пользоваться. В тренде — естественное сияние. Тональные средства визажисты рекомендуют подбирать с легкой текстурой, например, BB-кремы.

vkreme.ru

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку примеров трендового маникюра на зиму 2019-2020.

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