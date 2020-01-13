Выбросьте это немедленно! Вещи, от которых следует избавиться

Очень важно регулярно выбрасывать одежду из гардероба и обновлять его. Некоторые вещи могут напоминать о грустных событиях и их наличие будет портить настроение. От вещей, который не подходят по размеру тоже следует избавиться, поскольку они только занимаю место в шкафу.

О том, от какой одежды следует избавиться в первую очередь пишет "Рамблер".

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Вещи, которые вам малы

Хранить вещи меньшего размера в надежде на то, что вы похудеете, не стоит: мало того, что они будут захламлять ваш шкаф, так еще и лишний раз заставят вас переживать.

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Вещи, которые вам велики

Старые вещи, которые вам сильно велики, нужно или отдать или перешить, или просто выбросить. Они не должны захламлять ваш шкаф.

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Вещи, которые вы вообще не носите

Если прошел год, а вы так и не надели вещь - смело избавляйтесь от нее: вы не наденете ее никогда.

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Вещи, которые испортились

Если одежду уже не отстирать и не зашить, зачем забивать шкаф?

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Вещи, которые навевают грустные воспоминания

Если вещь у вас заведомо ассоциируется с чем-то грустным, зачем ее хранить? Вы вряд ли наденете ее, а если и сделаете это, то рискуете испортить себе настроение.

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Ранее OBOZREVATEL сообщил, от какой верхней одежды нужно избавиться зимой, поскольку это не модно.

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