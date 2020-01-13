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13 января • обновлено в 11:37
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Выбросьте это немедленно! Вещи, от которых следует избавиться

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Очень важно регулярно выбрасывать одежду из гардероба и обновлять его. Некоторые вещи могут напоминать о грустных событиях и их наличие будет портить настроение. От вещей, который не подходят по размеру тоже следует избавиться, поскольку они только занимаю место в шкафу.

О том, от какой одежды следует избавиться в первую очередь пишет "Рамблер".

Выбросьте это немедленно! Вещи, от которых следует избавиться

pexels.com

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Вещи, которые вам малы

Хранить вещи меньшего размера в надежде на то, что вы похудеете, не стоит: мало того, что они будут захламлять ваш шкаф, так еще и лишний раз заставят вас переживать.

Выбросьте это немедленно! Вещи, от которых следует избавиться

pexels.com

Вещи, которые вам велики

Старые вещи, которые вам сильно велики, нужно или отдать или перешить, или просто выбросить. Они не должны захламлять ваш шкаф.

Выбросьте это немедленно! Вещи, от которых следует избавиться

pexels.com

Вещи, которые вы вообще не носите

Если прошел год, а вы так и не надели вещь - смело избавляйтесь от нее: вы не наденете ее никогда.

Выбросьте это немедленно! Вещи, от которых следует избавиться

pexels.com

Вещи, которые испортились

Если одежду уже не отстирать и не зашить, зачем забивать шкаф?

Выбросьте это немедленно! Вещи, от которых следует избавиться

pexels.com

Вещи, которые навевают грустные воспоминания

Если вещь у вас заведомо ассоциируется с чем-то грустным, зачем ее хранить? Вы вряд ли наденете ее, а если и сделаете это, то рискуете испортить себе настроение.

Выбросьте это немедленно! Вещи, от которых следует избавиться

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL сообщил, от какой верхней одежды нужно избавиться зимой, поскольку это не модно.

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Автор
Мария Дидык
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