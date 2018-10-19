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/Мода

Вся в перьях: Марченко вышла на публику в шикарном наряде

8.9тЧитать материал на украинском

Скандальная украинская ведущая Оксана Марченко продемонстрировала шикарное красное платье. Оно полностью было сшито из перьев.

В таком наряде она пришла на показ Dolce&Gabbana Alta Moda 2018. Об этом сообщает "Страна.ua".

Вся в перьях: Марченко вышла на публику в шикарном наряде
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"Шедевр Dolce & Gabbana - не просто образ для vip-гостьи показа. Это титулованное платье, за мастерство в создании которого в апреле его авторы Доменико Дольче и Стефано Габбана получили в Нью-Йорке "Большое яблоко", - пишет издание.

Кроме того, Марченко отметила, что "обожание D&G - это семейное".

Вся в перьях: Марченко вышла на публику в шикарном наряде

Как ранее писал OBOZREVATEL, Марченко рассказала о своих взаимоотношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Silver Lana
Silver Lana
Чудо блин в перьях!...
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Прокопчук Светлана
Прокопчук Светлана
Старая она уже эта Марченко! Не интересно смотреть престаревшую куму путина !!!
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Шмотки на честно ворованные деньги её муженька у народа
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Гетьман Елена, не завидуй. Наворуешь и тоже такое купишь
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