Вся в перьях: Марченко вышла на публику в шикарном наряде

Скандальная украинская ведущая Оксана Марченко продемонстрировала шикарное красное платье. Оно полностью было сшито из перьев.

В таком наряде она пришла на показ Dolce&Gabbana Alta Moda 2018. Об этом сообщает "Страна.ua".

"Шедевр Dolce & Gabbana - не просто образ для vip-гостьи показа. Это титулованное платье, за мастерство в создании которого в апреле его авторы Доменико Дольче и Стефано Габбана получили в Нью-Йорке "Большое яблоко", - пишет издание.

Кроме того, Марченко отметила, что "обожание D&G - это семейное".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Марченко рассказала о своих взаимоотношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.