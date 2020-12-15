Versace выпустил коллекцию на 2021 год в стиле 90-х. Фото

Бренд Versace выпустил новую коллекцию одежды на 2021 год под названием "Le Muse". Акцент был сделан на однотонных материалах, которые сочетались с богатыми принтами Versace.

По словам главного дизайнера Донателлы Версаче, вдохновение исходило от реальных людей. Об этом сообщает издание Women's Wear Daily (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, коллекция состоит из кожаных изделий, элегантных костюмов и мини-платьев, которые воссоздают атмосферу 90-х. Это демонстрируют четкие силуэты в пошиве одежды, украшенной трикотажными вставками с логотипом в спортивном стиле или карманами из технической ткани.

Вечерняя одежда была представлена в виде женственных и привлекательных черных платьев с извилистыми вырезами и краями, украшенными золотыми украшениями Versace, которые придают больше индивидуальности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный бренд Balenciaga показал новую коллекцию в неожиданном формате – в виде компьютерной игры. С ее помощью можно посмотреть весь ассортимент одежды осень-зима 2021.