Versace выпустил коллекцию на 2021 год в стиле 90-х. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Мода
4,0 т.
Versace выпустил коллекцию на 2021 год в стиле 90-х. Фото

Бренд Versace выпустил новую коллекцию одежды на 2021 год под названием "Le Muse". Акцент был сделан на однотонных материалах, которые сочетались с богатыми принтами Versace.

По словам главного дизайнера Донателлы Версаче, вдохновение исходило от реальных людей. Об этом сообщает издание Women's Wear Daily (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, коллекция состоит из кожаных изделий, элегантных костюмов и мини-платьев, которые воссоздают атмосферу 90-х. Это демонстрируют четкие силуэты в пошиве одежды, украшенной трикотажными вставками с логотипом в спортивном стиле или карманами из технической ткани.

Коллекция 2021 Versace
Новая коллекция одежды Versace

Вечерняя одежда была представлена в виде женственных и привлекательных черных платьев с извилистыми вырезами и краями, украшенными золотыми украшениями Versace, которые придают больше индивидуальности.

Мода из 90-х возвращается
Одежда в стиле 90-х
Versace выпустил новую коллекцию
Коллекция одежды Versace в стиле 90-х
Versace выпустил коллекцию одежды на 2021 год
Новая коллекция Versace "Le Muse"
Как выглядит коллекция Versace 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный бренд Balenciaga показал новую коллекцию в неожиданном формате – в виде компьютерной игры. С ее помощью можно посмотреть весь ассортимент одежды осень-зима 2021.

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