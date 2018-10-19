В моду вернулись культовые джинсы 2000-х

В моду снова вернулись популярные в 1990-х и 2000-х годах джинсы с посадкой на бедрах.

Модный редактор Эмма Хоуп Оллвуд обратила внимание, что на последних показах мировых брендов, представлявших свои коллекции весна-лето 2019, модели выходили на подиум в обнажающих пупок брюках, передает Dazed.

Среди них, Alyx, Chanel, Charlotte Knowles, Marta Jakubowski, Courreges, Versace и Alexander Mcqueen.

Отметим, что британский дизайнер Alexander Mcqueen представил джинсы на низкой талии еще в 1993 году, и с тех пор они регулярно появляются на его шоу. Тогда посадка модели под названием Bumster была настолько низкой, что оголяла верхнюю часть ягодиц.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, модные эксперты и стилисты назвали канареечный оттенок желтого следующим главным цветом осени этого года.