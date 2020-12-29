Умер Пьер Карден: что он принес в мир моды

Во вторник, 29 декабря, скончался известный модельер и законодатель мод Пьер Карден. Им запатентовано более 500 творений, в том числе платья-баллоны, цветные чулки, высокие сапоги и многие другие вещи.

Так, в работах модельера преобладали абстрактный и геометризованный дизайны. Также он был одним из первопроходцев стиля унисекс. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие уникальные творения Пьер Карден подарил миру.

Самое известное изобретение Пьера Кардена, которое из простого эксперимента с формой превратилось в классику женского платья. После Кардена этим приемом пользовались почти все дизайнеры, от Кристиана Лакруа до Александра Маккуина.

Пьер Карден был одним из первых дизайнеров, создавших "железное" платье. В его версии мини-платье А-силуэта состояло из множества металлических дисков. Не меньшее внимание модельер уделял и металлическим аксессуарам. Он дополнял разные наряды объемными кулонами и стальными обручами-чокерами.

Футуристичная обувь была невероятно популярна во второй половине 60-х годов ХХ века. Своим появлением она обязана Пьеру Кардену – в каждой его коллекции было множество вариантов такой космической обуви, от сапог до ботфордов.

Строго геометрические формы – слабость Пьера Кардена. Женская фигура для него не была ориентиром, он всегда стремился изобрести женский силуэт заново. Квадратные юбки, треугольные платья и сумки-окружности до сих пор считаются одними из самых ярких вещей, созданных модельером.

До Кардена понятия "одежда-унисекс" не существовало. В коллекции Cosmos Coprs ("Космический корпус") он облачил своих моделей обоих полов в космические комбинезоны и превращал платья-трапеции в универсальные туники, которые в мужском случае предлагал носить с брюками.

Кроме того, Пьер Карден подарил миру водолазки, вещи из кожзаменителя, накладные круглые карманы, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника.

В пиджаках без воротника от Кардена выступала группа "Битлз". Помимо этого, модельер создавал костюмы и вечерние платья для балерины Майи Плисецкой, которую считал своей музой

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