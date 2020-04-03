Известный итальянский дизайнер Серджио Росси умер на 85-м году жизни. Причиной смерти мог быть коронавирус.

Родственники дизайнера пока не комментируют кончину дизайнера. Об этом сообщил Telegram-канал Super.

Росси скончался в итальянском городе Чезена.

Серджио Росси в молодости Stylee.ru

Серджио Росси – основатель знаменитого обувного бренда Sergio Rossi. Серджио потомственный сапожник, отец которого был популярен в итальянском городе Романья. Все азы сапожного дела Росси получил еще в юношестве, когда помогал отцу.

После школы он отправился в Милан, где и начал производить брендовую обувь. Росси создавал эксклюзивные модели обуви в коллаборации с такими брендами, как Versace, Gucci, Dolce&Gabbana и другими.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от коронавируса умер известный шотландский комик Эдди Лардж. Он подхватил болезнь в больнице, куда был госпитализирован из-за сердечной недостаточности.

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