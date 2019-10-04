Украинку признали самым влиятельным фэшн-блогером в мире: что о ней известно

21-летняя Татьяна Кодзаева из Ивано-Франковска стала самым влиятельным фэшн-блогером по версии Миланской недели моды.

Такой вердикт вынесли эксперты Европейского союза моды из 11 стран, говорится в сюжете ТСН. По словам девушки, о том, что за ней следят, она даже не догадывалась, пока не получила приглашение в Милан. К поездке она готовилась серьезно, чтобы не затеряться в толпе модниц — обратилась за помощью сразу к двум стилистам.

Татьяна Кодзаева стала самым влиятельным фэшн блогеров в мире Фото из Instagram

"Оценивали, как мы ведем профиль, как общаемся с аудиторией, как причастны к моде. И потом уже приглашали... К неделе моды я готовилась серьезно, для меня разработали 7 образов. Это все собиралось с вещей, которым уже по 20 лет — они снова возвращаются в моду. Потратиться пришлось только на новые сапоги и вечернее платье. Для красной дорожки я выбрала платье от украинского бренда", — рассказала Татьяна.

Татьяна Кодзаева в Милане Фото из Instagram

Татьяна Кодзаева в Милане Фото из Instagram

Татьяна Кодзаева в Милане Фото из Instagram

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Отметим, что Кодзаева завела свою страницу в Instagram еще в 17 лет. Там она делится красивыми фото модных образов и советами. К слову, сначала родные Татьяны упрекали ее за блогерство. Ведь они считали, что она тратит свое время в пустую. Однако девушка потратила 4 года на то, чтобы доказать, что она сможет добиться успеха.

Татьяна Кодзаева Фото из Instagram

Татьяна Кодзаева Фото из Instagram

Татьяна Кодзаева Фото из Instagram

Татьяна Кодзаева Фото из Instagram

Сейчас Татьяна отельер-ресторатор по образованию, неплохо зарабатывает в Instagram, известные бренды платят ей за рекламу. По словам девушки, чтобы стать популярным фэшн-блогером, стартового капитала не нужно — только телефон и голова на плечах. А приверженность мировых модных экспертов можно завоевать и в одежде из масс-маркетов.

Татьяна Кодзаева Фото из Instagram

Татьяна Кодзаева Фото из Instagram

Татьяна Кодзаева Фото из Instagram

Татьяна Кодзаева Фото из Instagram

"Если у тебя есть чувство стиля, ты можешь составить модный лук даже без безумных затрат. У каждого из нас есть бабушки, и вы можете найти у них клевые вещи, перешить их", — подытожила Татьяна.

Татьяна Кодзаева Фото из Instagram

Татьяна Кодзаева Фото из Instagram

Татьяна Кодзаева Фото из Instagram

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