Выбросьте немедленно! Топ-5 меховых вещей, которые не носят после 40 лет

Ни для кого не является секретом, что для каждого возраста есть свои аксессуары и одежда, которая либо позволяет выглядеть моложе и увереннее, либо старит вас.

И давно не сочетаются со статусом молодого активного человека некоторые меховые вещи. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о топ-5, которые не стоит надевать женщинам после 40 лет.

Парка с мехом

Парка с мехом скорее подойдет для подростков — после 40 стилисты рекомендуют отдавать предпочтение пуховикам или правильно подобранной шубе. Кроме того, отметим, что такой вариант верхней одежды выглядит громоздко и визуально полнит.

Фото: rozetka.com.ua

Меховый жилет-гусеница

Эта вещь — абсолютный антитренд для любого возраста. Зимой такая жилетка не греет, а весной в сочетании с легкой одеждой будет смотреться совсем не к месту.

Фото: 365news.biz

Меховая горжетка

Этот пушистый аксессуар также моментально прибавляет десяток лет к цифре в паспорте. Да и от лютого мороза небольшой меховой шарф не защитит. Поэтому его лучше выбросить из своего гардероба.

Фото: womanwiki.ru

Норковая юбка

Пышную меховую юбку, если она есть в вашем гардеробе, лучше выкинуть или отдать кому-то помладше. Стилисты рекомендуют заменить ее на юбку-карандаш или более пышную модель.

Фото: Я Покупаю

Меховая шапка

Также, по словам стилистов, даже самую ухоженную женщину "состарит" сочетание меховой шапки с шубой. Поэтому зимой лучше носить другой головной убор.

Фото: moddam.ru

Унты

Если такая обувь вам очень нравится, можно носить ее, например, на долгой морозной прогулке. Но для выхода в свет лучше выбрать более практичный и модный вариант: угги, массивные ботинки или другую модель обуви.

Фото: wlooks.ru

Ранее OBOZREVATEL подготовил топ-5 крутых вещей, которые стилисты не советуют носить после 30 лет.

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