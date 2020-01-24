Мешают выглядеть стильно! Топ-3 ошибки сочетания цветов в одежде

Создавая себе новые образы и компонуя разные вещи, женщины часто допускают ошибки, которые мешают им выглядеть стильно.

Так, образ получается не гармоничным из-за неправильного сочетания цветов в одежде. О топ-3 ошибках – рассказал "Рамблер".

Сочетания цветов разной тональности

Комбинирование не сочетающихся цветов – одна из главных ошибок при составлении образа. По словам издания, чтобы не выглядеть как попугай, нужно запомнить правило – один цвет всегда основной, а остальные дополняют образ.

Фото: yapokupayu.ru

Только базовые оттенки

Что касается базовых оттенков (белый, серый, коричневый и черный) – подобная комбинация создает отсутствие цвета, весь образы кажется блеклым. Поэтому старайтесь подбирать оттенок на два тона темнее вашего цвета кожи. Кроме того, сочетайте его с другими схожими цветами.

Фото: woman.rambler

А если хотите создать total look в одной цветовой гамме, можно комбинировать разные фактуры.

Фото: cosmo.ru

Коричневый цвет + яркие оттенки

У многих возникает соблазн разбавить коричневый цвет более сочными расцветками. Однако на ярком фоне благородный коричневый начинает выглядеть непрезентабельно, а сам образ – дешево.

Фото: zhurnal-lady.com

Составить гармоничный и стильный образ поможет классическая комбинация сдержанных монотонных оттенков с натуральными цветами.

Фото: zhurnal-lady.com

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