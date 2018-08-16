Теперь не только знания: "Википедия" сделала неожиданный "модный" ход

Свободная онлайн-энциклопедия "Википедия" начала выпускать одежду.

15 августа "Википедия" показала миру модную футболку с длинным рукавом. Она сделана в сотрудничестве с Advisory Board Crystals (Abc.), брендом из Лос-Анджелеса, пишет L'Officiel.

На груди лонгслива красуются логотипы Wikipedia и Abc., на спине – надпись Internet Master.

“Знание — это сила, а осознанность — выживание. Википедия ведет нас к той точке, где вы можете представить себе мир, в котором каждый человек может свободно делиться всеми своими знаниями”, — прокомментировали представители Advisory Board Crystals.

Всю прибыль от продаж направят в Wikimedia Foundation на развитие онлайн-энциклопедии.

Одежда уже доступна для покупки онлайн за $85.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бренд Kenzo выпустил коллекцию одежды, посвященную Всемирному дню тигра.