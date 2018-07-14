Супермодель Эмили Ратаковски показала необычное обручальное кольцо

Американская супермодель Эмили Ратаковски показала подписчикам на странице в Instagram обручальное кольцо c бриллиантом, которое изготовили по ее собственным эскизам.

Дизайн украшения оказался нестандартным: вместо одного камня на тонком золотом кольце девушка разместила сразу два. Кроме того, один из бриллиантов был четырехугольным, а второй - в огранке "груша", сообщает Vogue.

В разработке дизайна принимал участие и муж модели. Ратаковски поделилась, что паре пришлось сделать больше 50 эскизов перед тем, как они изобрели идеальное украшение.

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски вышла замуж 23 февраля. Мужем модели стал актер и продюсер Себастиан Биар-МакКлард, с которым она встречалась всего несколько недель.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Эмили Ратаковски порадовала поклонников откровенным фото.