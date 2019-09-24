Стиль Елены Зеленской: как одевается первая леди в поездках за границу

Первая леди Украины Елена Зеленская постоянно находится под пристальным наблюдением общественности с момента избрания ее супруга Владимира Зеленского президентом.

Особое внимание вот уже несколько месяцев пользователи уделяют ее нарядам, в частности, во время заграничных поездок. OBOZREVATEL решил напомнить читателям все образы Елены Зеленской на официальных мероприятиях с главой государства за рубежом.

Что примечательно, Зеленская чаще всего выбирает классические наряды свободного кроя. В первое время официальные выходы в свет сопровождались критикой ее стилиста. Исключением не оказалась и первая поездка в Брюссель в статусе жены президента Украины. В страну Зеленская прибыла в бежевом костюме-двойке свободного кроя, футболке и кедах, а в руках держала квадратную сумку цвета коньяка.

Елена Зеленская в Брюсселе в бежевом костюме Фото: instagram/olenazelenska_official

Этот наряд она сменила на мешковатые брюки и голубую блузку, когда посетила украинских военных. Последний образ вызвал неоднозначную реакцию пользователей.

Елена Зеленская в Брюсселе в голубой блузке Фото: instagram/olenazelenska_official

Далее последовал официальный визит в Париж. Зеленская была одета в голубой костюм от украинского дизайнера Елены Ревы и бежевые туфли-лодочки от малайзийского бренда Jimmy Choo. Тогда в сети заметили, что костюм первой леди выглядит так, будто был снят с чужого плеча. Хотя многим понравился женственный образ.

Елена Зеленская в Париже – костюм Елены Ревы Фото: instagram/olenazelenska_official

Образ Елены Зеленской в Париже Фото: instagram/olenazelenska_official

Во время официального визита в Германию первая леди появилась в белой блузке свободного кроя и черных брюках со стрелками, дополнив ансамбль бежевыми "лодочками". Пользователям наряд показался мешковатым.

Елена Зеленская в Германии – белая блузка и черные брюки Фото: instagram/olenazelenska_official

Во время визита в Канаду Зеленская сменила сразу несколько нарядов. В аэропорт она прибыла в длинном черном платье и открытых босоножках, хотя обувь по такому случаю должна быть с закрытым носком. На встречу с чиновниками она пришла в золотистой атласной блузе и свободных бежевых брюках со стрелками.

Елена Зеленская в Канаде – черное платье и открытые босоножки Фото: instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская с канадскими чиновниками – бежевые брюки и атласная блузка Фото: instagram/olenazelenska_official

Больше всего пользователям понравился третий наряд: темно-синее платье, украшенное рядом пуговиц спереди, собранная прическа и золотые серьги.

Елена Зеленская в Канаде – третий наряд Фото: instagram/olenazelenska_official

Последним был визит Зеленской с супругом в США, который состоялся 24 сентября. В аэропорт первая леди прибыла в бежевом костюме, черной кофте, солнцезащитных очках и платком. На встречу президента Украины с представителями диаспоры она пришла в черных классических брюках и розовом пиджаке с двумя пуговицами.

Елена Зеленская в США – бежевый костюм Фото: facebook /president.gov.ua

Елена Зеленская в США – черные брюки и розовый пиджак Фото из Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая леди встретилась в неформальной обстановке с парой голливудских актеров – Милой Кунис и Эштоном Кутчером. Она пришла в белой рубашке и клетчатой юбке.

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