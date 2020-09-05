Стало известно, какие кроссовки будут в моде осенью 2020

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что при выборе кроссовок на осень 2020 стоит обращать внимание на камешки, ремешки, шипы и блестки.

Фэшн-советами модельер поделился на своей странице в Instagram. Эксперт отметил, что когда-то обувь из-за различных аксессуаров считалась "дешевой подделкой", а теперь это тренд.

Кроссовки с различными вставками стали трендом осени 2020. nv.ua

Андре Тан также рассказал, какие еще кроссовки стоит приобрести осенью 2020:

Белые. Ранее белую спортивную обувь надевали исключительно с чем-то светлым, а сейчас ее можно носить под одежду любого стиля или цвета.

Яркие. Если вы не умеете или не хотите ухаживать за белой обувью, тогда возможен вариант кроссовок яркого насыщенного цвета: желтые, синие, оранжевые, зеленые, разноцветные.

В стиле 80-х. Многие бренды обновили свои "хиты" того времени. Их можно совместить с широкими джинсами и объемной сумкой. Также к образу удачно подойдут разноцветные и вязаные носки.

Футуристические. Это кроссовки, в которых сочетаются спорт, креатив и современный дизайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан представил lookbook своей коллекции сезона осень-зима 20/21 "Доступная роскошь".

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