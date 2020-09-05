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Стало известно, какие кроссовки будут в моде осенью 2020

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Мода
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Названы кроссовки, которые будут модные осенью 2020

Названы кроссовки, которые будут модные осенью 2020.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что при выборе кроссовок на осень 2020 стоит обращать внимание на камешки, ремешки, шипы и блестки.

Фэшн-советами модельер поделился на своей странице в Instagram. Эксперт отметил, что когда-то обувь из-за различных аксессуаров считалась "дешевой подделкой", а теперь это тренд.

Кроссовки с различными вставками стали трендом осени 2020.

Кроссовки с различными вставками стали трендом осени 2020. nv.ua

Андре Тан также рассказал, какие еще кроссовки стоит приобрести осенью 2020:

  • Белые. Ранее белую спортивную обувь надевали исключительно с чем-то светлым, а сейчас ее можно носить под одежду любого стиля или цвета.

  • Яркие. Если вы не умеете или не хотите ухаживать за белой обувью, тогда возможен вариант кроссовок яркого насыщенного цвета: желтые, синие, оранжевые, зеленые, разноцветные.

  • В стиле 80-х. Многие бренды обновили свои "хиты" того времени. Их можно совместить с широкими джинсами и объемной сумкой. Также к образу удачно подойдут разноцветные и вязаные носки.

  • Футуристические. Это кроссовки, в которых сочетаются спорт, креатив и современный дизайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан представил lookbook своей коллекции сезона осень-зима 20/21 "Доступная роскошь".

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МодаСтильАндре Тан
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