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25 мая • обновлено в 13:57
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Какие вещи нельзя носить после 30: названы 5 худших вариантов

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Для многих женщин 30 лет – это переломный возраст, который в какой-то степени меняет образ жизни. Не стоит забывать и о переменах стиля: в 30 лет пора убрать из гардероба вещи, которые могут смотреться просто нелепо.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что точно не нужно носить после 30 лет.

Какие вещи нельзя носить после 30: названы 5 худших вариантов

Глупые надписи

В последнее время в магазинах все чаще можно увидеть одежду с какой-то надписью. К примеру, "Я королева" или "Разбиваю сердца". На такие вещи точно не стоит смотреть, а если они есть в вашем гардеробе – поспешите от них избавиться. Сюда же относятся логотипы люксовых брендов на вещах из масс-маркета.

Какие вещи нельзя носить после 30: названы 5 худших вариантов

youla.ru

Забавные носки

Носки уже давно стали одним из главных элементов при составлении образа. Яркие однотонные носки могут подчеркнуть ваш стиль, а вот носки с забавными узорами или принтами, наоборот, будут выглядеть нелепо.

Какие вещи нельзя носить после 30: названы 5 худших вариантов

yandex.ru

Обтягивающий жакет

Такие модели жакетов и пиджаков уже вышли из моды много лет назад. Они никого не сделают моложе, а вот привлечь непонимающие взгляды могут.

Какие вещи нельзя носить после 30: названы 5 худших вариантов

yabkupila.com

Потертые джинсы

Несколько лет назад такие джинсы пользовались популярностью у многих девушек. Однако сегодня они выглядят полной безвкусицей. Так что, если у вас в шкафу еще остались джинсы с потертостями, от них нужно быстрее избавиться.

Какие вещи нельзя носить после 30: названы 5 худших вариантов

gubdaily.ru

Выглядывающее нижнее белье

Бюстгалтеры, которые не подходят по текстуре и цвету, – выглядят очень нелепо и даже вульгарно. Лиф, торчащий из-за под платья, не будет красить ни одну женщину.

Какие вещи нельзя носить после 30: названы 5 худших вариантов

compoferrum.ru

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван самый модный тренд в моде на босоножки 2020.

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Автор
Анна Михно
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