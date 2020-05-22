Снимите это! 6 предметов женского гардероба, которые раздражают мужчин

Есть такая женская одежда, которую мужчины, мягко говоря, недолюбливают и не понимают. Но порой они не осмеливаются признаться в этом своей второй половинке.

О 6 предметах женского гардероба, которые раздражают мужчин – расскажет OBOZREVATEL.

Фото: moddam.ru

Mom-джинсы

Мужчины считают mom-джинсы асексуальными, ведь они способны испортить даже идеальную фигуру. Так что, если хотите порадовать своего парня, лучше обратите внимание на более облегающие модели.

Фото: glammour.ru

Мини-юбки

В список антисексуальной одежды также попали и мини-юбки. Мужчинам просто непонятно, что же это за вещь, которая вообще ничего не прикрывает!

Фото: ledysoveti.ru

Сандалии-гладиаторы

В этом году сандалии-гладиаторы не покинули вершину модного олимпа, однако так и не полюбились мужчинам. Эта обувь зачастую безжалостно "укорачивает" невысоких девушек и визуально увеличивает их стопы в несколько раз.

Фото: wlooks.ru

Шорты с колготками

Многие девушки не откладывают летние шорты при наступлении осенних холодов и носят их под колготки. Но, к сожалению, для большинства мужчин это весьма странное решение. Они считают, что такие вещи противоречат друг другу. Ведь шорты – это летняя одежда.

Фото: wlooks.ru

Платья-футболки

Видя подобную одежду, мужчины зачастую начинают гадать, что же на вас надето – платье или огромная футболка. И если это все-таки второй вариант, то почему на вас нет брюк. К тому же такой фасон мало кому идет.

Фото: shkatulka-krasoty.ru

Рваная одежда

Также мужчины с непониманием относятся к другой крайности – рваным джинсам и одежде, которая выглядит подчеркнуто небрежно. Так что, если ваш парень не поклонник стиля гранж – не стоит испытывать его чувство вкуса.

Фото: gazeta.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказал о 5 нелепых вещах, которых не должно быть в гардеробе женщины после 30 лет .

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!