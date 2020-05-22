Снимите это! 6 предметов женского гардероба, которые раздражают мужчин

Есть такая женская одежда, которую мужчины, мягко говоря, недолюбливают и не понимают. Но порой они не осмеливаются признаться в этом своей второй половинке.
О 6 предметах женского гардероба, которые раздражают мужчин – расскажет OBOZREVATEL.
Фото: moddam.ru
Mom-джинсы
Мужчины считают mom-джинсы асексуальными, ведь они способны испортить даже идеальную фигуру. Так что, если хотите порадовать своего парня, лучше обратите внимание на более облегающие модели.
Фото: glammour.ru
Мини-юбки
В список антисексуальной одежды также попали и мини-юбки. Мужчинам просто непонятно, что же это за вещь, которая вообще ничего не прикрывает!
Фото: ledysoveti.ru
Сандалии-гладиаторы
В этом году сандалии-гладиаторы не покинули вершину модного олимпа, однако так и не полюбились мужчинам. Эта обувь зачастую безжалостно "укорачивает" невысоких девушек и визуально увеличивает их стопы в несколько раз.
Фото: wlooks.ru
Шорты с колготками
Многие девушки не откладывают летние шорты при наступлении осенних холодов и носят их под колготки. Но, к сожалению, для большинства мужчин это весьма странное решение. Они считают, что такие вещи противоречат друг другу. Ведь шорты – это летняя одежда.
Фото: wlooks.ru
Платья-футболки
Видя подобную одежду, мужчины зачастую начинают гадать, что же на вас надето – платье или огромная футболка. И если это все-таки второй вариант, то почему на вас нет брюк. К тому же такой фасон мало кому идет.
Фото: shkatulka-krasoty.ru
Рваная одежда
Также мужчины с непониманием относятся к другой крайности – рваным джинсам и одежде, которая выглядит подчеркнуто небрежно. Так что, если ваш парень не поклонник стиля гранж – не стоит испытывать его чувство вкуса.
Фото: gazeta.ua
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