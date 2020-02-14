Широкий каблук, банты и стразы: как выбрать модные туфли на весну

Уже совсем скоро наступит весна, и вместо сапог и теплых ботинок уже можно будет обуть легкие туфли.

Так, дизайнеры уже назвали самые модные туфли на весну 2020: в этом сезоне в тренде будет принт, устойчивый каблук, стразы и квадратный носок и многое другое. Подробнее о самых актуальных моделях расскажет OBOZREVATEL.

Туфли с устойчивым каблуком

Туфли с устойчивым каблуком фото: izi.ua

Шпильки уже не в тренде, в моде сейчас – устойчивый каблук, который гораздо практичнее и удобнее. Причем не обязательно он должен быть высоким. Оптимальная высота – 3-5 см.

Туфли металлик

Туфли металлик фото: besplatka.ua

Туфли металлик упорно не хотят выходить из моды. Однако в этом сезоне золото превзойдет серебро.

Туфли со стразами

Туфли со стразами фото: novafashion.ru

Несмотря на то, что стразы давно вышли из моды, дизайнеры вновь декорируют ими туфли. Туфли со стразами – это шикарно и ярко, но, обувая такую обувь, проследите за общей сдержанностью образа.

Туфли с бантами

Туфли с бантами фото: 365woman.ru

Туфли с бантами смотрятся мило на ноге, причем бант может быть как на носке, так и сзади над каблуком или сбоку. Размеры бантов также разнообразны.

Туфли с принтом

Туфли с принтом фото: vogue.ua

Этой весной особенно в тренде будут туфли с принтом. Актуальны цветочные и анималистические мотивы, которые помогут сделать акцент на обуви.

Туфли с квадратным носом

Туфли с квадратным носом фото: vogue.ua

Квадратный нос тоже останется актуальным в сезоне весна 2020. Можете смело покупать туфли такого фасона.

Туфли с треугольным вырезом

Туфли с треугольным вырезом фото: 2queens.ru

На смену круглым вырезам в туфлях придут треугольные. Отметим, что туфли такого типа зрительно удлиняют ноги. Туфли с треугольным вырезом отлично смотрятся с тонким каблуком: широкий делает их громоздкими.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выбрать и с чем носить модные брюки на весну 2020.

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