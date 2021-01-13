Сапоги Balenciaga высмеяли в сети и сравнили с обувью ведьмы

Дизайн новых сапог французского модного дома Balenciaga с острым носком подвергли критике в сети. Пользователи сравнили упомянутую пару с "обувью ведьмы".

На соответствующие комментарии обратили внимание журналисты Daily Mail. Речь идет о кожаной обуви на невысоких шпильках с серебряными деталями, которая оформлена шнуровкой. Стоимость новой модели люксового бренда, представленной в черном и белом цветах, составляет 1362 доллара.

Пользователи высмеяли упомянутую пару в многочисленных постах в Twitter. Они заявили, что новые сапоги модного дома Balenciaga выглядят ужасно.

"Balenciaga, эту обувь надо отправить прямиком в ад", "Balenciaga просто смешны, что за сапоги ведьмы?", "Я видела такую обувь в мультфильмах", "Они выглядят ужасно, но кто-то ведь наденет их, потому что это дизайнерская пара", – высказывались люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась фотография прототипа новой модели кроссовок американского рэпера Канье Уэста Yeezy 451, которую высмеяли пользователи.