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Сандалии с носками стали новым модным трендом: как подобрать

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Сочетание носков с сандалиями, которое традиционно считали безвкусицей, перестало быть модной ошибкой и даже превратилось в популярный тренд.

Об этом идет речь в материале Footwear News. По словам модных экспертов, при правильном выборе расцветки носков и открытой обуви эта комбинация может сыграть только на руку.

Так, стилисты дали некоторые советы, как правильно сочетать эти два предмета гардероба. Например, под обувь на высоком каблуке или танкетке рекомендуют подбирать свободные прозрачные носки.

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Сандалии с носками стали новым модным трендом: как подобрать

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Тем, кто предпочитает спортивные сандалии или тапки, лучше одеть гольфы. А к однотонным сандалиям спокойных цветов советуют подбирать яркие цветные носки.

Сандалии с носками стали новым модным трендом: как подобрать

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Примечательно, что даже самые необычные комбинации могут выглядеть стильно. К примеру, носки с узорами и цветные сандалии. Однако эксперты указали на важный нюанс: элементы орнамента и обувь должны совпадать по цвету.

Сандалии с носками стали новым модным трендом: как подобрать

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