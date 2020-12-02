Самые модные джинсы 2021 года: фото новинок

Оверсайз, высокая посадка, бананы и классика – такое разнообразие подарит возможность свободно сочетать модные новинки со своими любимыми вещами из гардероба и не изменять своему стилю.

OBOZREVATEL проанализировал модные сезоны следующего года и собрал подборку самых трендовых джинсов 2021 года.

Баллоны

Сужающиеся к низу расширенные брючины будут на пике популярности начиная с зимнего сезона 2020/21. Баллоны, они же бананы или слоучи, позволяют визуально создать тонкую талию и повторить изгибы бедер, при этом не сковывая движений. Балоны добавили в свои модные коллекции дизайнер Sandy Liang, модные дома Dior и Calcaterra и другие.

Прямые

Классические джинсы, облегающие бедра и свободно спускающиеся от колена, – классика, которая никогда не выйдет из моды. В таких джинсах модница всегда остается в выигрыше, ведь они сочетаются с любимым стилем: от кэжуал до спорт-шика. Кроме того, прямые джинсы синего цвета – одна из главных вещей базового гардероба.

Прямым джинсам отдали предпочтение многие модные инфлюэнсеры, а такие бренды, как Redemption и Veronica Beard, представили их в своих модных показах.

Оверсайз

Джинсы "не по размеру" нравятся далеко не всем, поскольку добавляют объема на ногах и в талии. Кроме того, их непросто подобрать. Чаще всего модницы находят свои идеальные оверсайз джинсы в мужском отделе. На лето можно подобрать такие джинсы из тонкого денима со смелыми разрезами по бокам.

Свои модели джинсов оверсайз предложили Giambattista Valli и Balenciaga.

Джинсы мом

Этот фасон просто создан для тех, кому не нравятся широкие баллоны и узкие прямые. В меру свободные и с высокой талией, такие джинсы придают образу "расслабленный" вид. Как бонус, скрывают животик и прячут пухлые ножки.

Такие джинсы можно выбрать в последней коллекции MSGM или вдохновиться стильными луками итальнского блогера и дизайнера Кьяры Ферраньи.

С широким подворотом и необработанным краем

Такие новинки готовит нам будущие модные сезоны 2021 года. Их можно найти у известных брендов Hellessy, Balmain и Veronica Beard, а можно сделать самостоятельно. Никто не мешает подвернуть или сделать бахрому по краям штанин со старых джинсов. Джинсы с подворотами или укороченные с необработанным краем лучше всего сочетать с высокими ботинками или сапогами.

Необычный крой

Творческих личностей порадует новость о том, что в моду вошли необычные дизайнерские модели оригинального кроя, которые так и примагничивают к себе взгляды. Последние коллекции Y/Project и Burberry демонстрируют тягу дизайнеров изменять именно верхнюю часть джинсов – застежки и пояса. Носить такие модели лучше с боди или заправлять в джинсы приталенные рубашки.

Как сообщал OBOZREVATEL, одежда с глубоким декольте нового вида стала модным трендом в 2020 году. Известные блогеры продемонстрировали модные луки в сети.