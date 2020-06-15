С чем носить босоножки на танкетке: пять идей на каждый день

С чем носить танкетку

Летом 2020 года танкетка вновь возвращается в моду. Причем вполне заслуженно: это стильная обувь, которая отлично сочетается с самыми разными образами.

OBOZREVATEL предлагает пять идей носить танкетку каждый день: с шортами, брюками, платьями и другой одеждой.

Танкетка и шорты

Туфли и босоножки на танкетке можно носить с разными шортами. К примеру, с джинсовыми в сочетании с футболкой и крупными аксессуарами.

Босоножки на танкетке и шорты

Босоножки на танкетке и летние платья

Такая обувь отлично подходит к летним платьям и сарафанам разной длины. Однако босоножки должны быть нейтрального цвета.

Обувь на танкетке и платье

Танкетка и джинсы

Босоножки на танкетке прекрасно смотрятся в сочетании с джинсами. Этот образ, который уже успел стать классикой, можно дополнить светлой блузой, элегантной сумочкой и золотыми украшениями.

Джинсы и босоножки на танкетке

Деловой стиль + танкетка

Обувь на танкетке отлично впишется даже в деловой образ. Однако, по правилам делового дресс-кода, носок туфлей обязательно должен быть закрытым.

Деловые туфли на танкетке

Танкетка и скинни

Танкетка и белые скинни будут еще одним беспроигрышным вариантом. Такой образ можно дополнить коротким топом или легкой рубашкой.

Танкетка и джинсы скинни

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие босоножки в моде летом 2020 года.