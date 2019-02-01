Россия опозорилась из-за популярного бренда косметики

В России отдел бренда NYX Cosmetics убрал из рекламного плаката накрашенного парня, который представлял одну из линеек косметики. В оригинальном постере, каждый из участников представлял свою коллекцию товара, на упаковках которого был нарисован в виде мультяшного персонажа.

Пользователи сети отметили, что такое поведение российского отдела бренда недопустимо. Кроме того, многие ждут объяснений от NYX Cosmetics Russia.

Оригинальный постер NYX

Instagram: polidjo9

Блогер Уэсли Бенджамин Картер, который был изображен на постере также не остался равнодушным к поступку российского отделения бренда.

"Похоже, nyxcosmetics_russia убрал меня из рекламной кампании "Сказочное королевство". У меня нет слов. Как это вообще понимать???", - написал он.

В сети из-за происшествия разгорелся скандал. Многие требуют объяснений от NYX Russia.

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