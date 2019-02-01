|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Мода

Россия опозорилась из-за популярного бренда косметики

2.7тЧитать материал на украинском

В России отдел бренда NYX Cosmetics убрал из рекламного плаката накрашенного парня, который представлял одну из линеек косметики. В оригинальном постере, каждый из участников представлял свою коллекцию товара, на упаковках которого был нарисован в виде мультяшного персонажа.

Пользователи сети отметили, что такое поведение российского отдела бренда недопустимо. Кроме того, многие ждут объяснений от NYX Cosmetics Russia.

Оригинальный постер NYX

Оригинальный постер NYX

Россия опозорилась из-за популярного бренда косметики

Instagram: polidjo9

Блогер Уэсли Бенджамин Картер, который был изображен на постере также не остался равнодушным к поступку российского отделения бренда.

"Похоже, nyxcosmetics_russia убрал меня из рекламной кампании "Сказочное королевство". У меня нет слов. Как это вообще понимать???", - написал он.

Россия опозорилась из-за популярного бренда косметики

В сети из-за происшествия разгорелся скандал. Многие требуют объяснений от NYX Russia.

Россия опозорилась из-за популярного бренда косметики
Россия опозорилась из-за популярного бренда косметики
Россия опозорилась из-за популярного бренда косметики
Россия опозорилась из-за популярного бренда косметики
Россия опозорилась из-за популярного бренда косметики
Россия опозорилась из-за популярного бренда косметики
Россия опозорилась из-за популярного бренда косметики
Россия опозорилась из-за популярного бренда косметики

Как ранее писал OBOZREVATEL, модель Цзо Е из скандальной рекламы культового итальянского бренда Dolce & Gabbana, которую назвали расисткой, извинилась перед жителями Китая.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
12
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
есть любители побороться с гомофобией? велком в Саудовскую Аравию! ну или в ОАЭ. там то почему не возмущаетсь?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
минин евген
минин евген
кацапье и здесь обосраться умудрилось. ай-да красавцы!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
минин евген, извини, что обидели тебя и твоего бойфренда. Ну а духи NYX от него прими на 8 марта. Пусть геи-кацапье обзавидуются, противные.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Блин, ну убрали и убрали, в каждой стране свои нормы. А то ведь могли заменить на ужас ЛГБТ сообщества- контрактника ВДВ.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наши блоги