Пугачева поразила фанатов молодежным образом: как выглядела примадонна

Дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Лиза Галкина повторила молодежный лук модной мамы.

На фан-странице девочки в Instagram обнародовали коллаж, сравнив образы девочки и женщины, которые продолжают восхищать поклонников.

"Мамина дочка, согласны", – спросили у многочисленных фанатов звездного семейства под снимком.

Алла Пугачева и Лиза Галкина в одинаковом образе instagram/elizaveta_galkinaa

Пользователям очень понравился стиль Аллы Борисовны и Лизы. В частности, примадонна традиционна выбрала стиль total black: шляпа, пиджак, брюки и много украшений, что придало образу рок-н-ролльную нотку. Лиза оделась также, как и мама: в шляпку и черное платьице, с одной разницей – белые колготки и кроссовки.

В таком наряде примадонна посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех". Поклонники пришли в восторг от сравнения стильных мамы и дочки. В комментариях согласились, что они очень похожи.

"Копия", "Мамина копия", "Согласна", "Красотульки", "Как две капли воды", – отреагировали в сети.

Алла Пугачева на премьере фильма Андрея Кончаловского instagram/alla_orfey

Пугачева на премьере фильма Андрея Кончаловского instagram/alla_orfey / сторис

Пугачева посетила премьеру фильма Кончаловского "Грех" instagram/alla_pugacheva_forum

Пугачева на премьере фильма "Грех" instagram/alla_pugacheva_forum

Алла Пугачева на премьере instagram/alla_pugacheva_forum

Пугачева - стильный образ на премьере фильма "Грех" instagram/alla_pugacheva_forum

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стильный выход Аллы Пугачевой с супругом Максимом Галкиным вызвал восхищение поклонников. Примадонна облачилась в короткое платье с блестками, колготки и туфли в тон, дополнив образ стильной прической. В сети заметили, что она выглядит очень молодо.

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