Лучшие летние образы принцессы Дианы, актуальные до сих пор: фотоподборка

Принцесса Диана, известная также как Леди Ди, была "народной принцессой". Она сумела стать женщиной, которая сформировала вкусы целого поколения.

Принцесса Уэльская любила яркие наряды, не боялась экспериментировать с трендами и выделяться из толпы. Безупречные образы Дианы остаются актуальными и сегодня. И особенного внимания заслуживают летние. OBOZREVATEL предлагает увидеть самые запомнившиеся из них.

Джинсы

Джинсы были любимой повседневной одеждой Дианы. Принцесса особенно любила прямой фасон с высокой посадкой. Часто она сочетала их с пиджаками оверсайз.

Принцесса Диана в джинсах Pinterest

Принцесса Диана в джинсах Pinterest

Костюмы с юбкой

Деловой костюм с юбкой, всегда выше колена, был еще одним знаменитым образом принцессы Дианы. Сегодня такая одежда остается стабильно в тренде и присутствует на показах именитых дизайнеров.

Принцесса Диана в костюме Pinterest

Принцесса Диана в костюме Pinterest

Принцесса Диана в костюме Pinterest

Платья с принтом

Платья с принтом составляли большую долю самых известных выходов Леди Ди.

Принцесса Диана в платье Pinterest

Принцесса Диана в платье Pinterest

Принцесса Диана в платье Pinterest

Велосипедки

Диана опередила свое время, активно используя в повседневной жизни спортивные образы. Леггинсы и велосипедки принцесса сочетала с объемными свитерами – до того, как этот лук стал главным трендом в моде.

Принцесса Диана и велосипедки Pinterest

Принцесса Диана в леггинсах Pinterest

Как известно, 31 августа 1997 года мать принцев Уильяма и Гарри погибла в автокатастрофе. Ей было всего 36 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что принцесса Диана переодевалась мужчиной и ходила в гей-клубы: раскрыта правда о ее необычных развлечениях.

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