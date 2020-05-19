Лучшие летние образы принцессы Дианы, актуальные до сих пор: фотоподборка

Принцесса Диана, известная также как Леди Ди, была "народной принцессой". Она сумела стать женщиной, которая сформировала вкусы целого поколения.
Принцесса Уэльская любила яркие наряды, не боялась экспериментировать с трендами и выделяться из толпы. Безупречные образы Дианы остаются актуальными и сегодня. И особенного внимания заслуживают летние. OBOZREVATEL предлагает увидеть самые запомнившиеся из них.
Джинсы
Джинсы были любимой повседневной одеждой Дианы. Принцесса особенно любила прямой фасон с высокой посадкой. Часто она сочетала их с пиджаками оверсайз.
Принцесса Диана в джинсах
Принцесса Диана в джинсах
Костюмы с юбкой
Деловой костюм с юбкой, всегда выше колена, был еще одним знаменитым образом принцессы Дианы. Сегодня такая одежда остается стабильно в тренде и присутствует на показах именитых дизайнеров.
Принцесса Диана в костюме
Принцесса Диана в костюме
Принцесса Диана в костюме
Платья с принтом
Платья с принтом составляли большую долю самых известных выходов Леди Ди.
Принцесса Диана в платье
Принцесса Диана в платье
Принцесса Диана в платье
Велосипедки
Диана опередила свое время, активно используя в повседневной жизни спортивные образы. Леггинсы и велосипедки принцесса сочетала с объемными свитерами – до того, как этот лук стал главным трендом в моде.
Принцесса Диана и велосипедки
Принцесса Диана в леггинсах
Как известно, 31 августа 1997 года мать принцев Уильяма и Гарри погибла в автокатастрофе. Ей было всего 36 лет.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что принцесса Диана переодевалась мужчиной и ходила в гей-клубы: раскрыта правда о ее необычных развлечениях.
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