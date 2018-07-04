Пенелопа Крус в смелом мини появилась на показе в Париже

Третий день Недели высокой моды в Париже открылся показом Chanel. Презентация новой коллекции от Карла Лагерфельда прошла в Grand Palais. Среди гостей на показе - Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп, Пенелопа Крус, Лили Аллен и многие другие.

Появление актрисы Пенелопы Крус в первом ряду было неслучайно — актриса стала новым амбассадором бренда. Новая муза Лагерфельда позировала с Лили-Роуз Депп и Ванессой Паради.

Пенелопа продемонстрировала яркий и стильный образ. Крус выбрала короткое твидовое платье нежно-розового оттенка от Chanel. Свой наряд знаменитость дополнила беретом и сумочкой.

Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп, Пенелопа Крус Фото: Getty

Пенелопа Крус Фото: Getty

Ванесса Паради вышла в свет без своего нового мужа. На днях актриса впервые сыграла свадьбу. Ее избранником стал 45-летний режиссер Самуэль Беншетри.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что актриса Пенелопа Крус в Chanel покорила внешним видом.