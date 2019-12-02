Платья на Новый год 2020: топ-5 трендовых вариантов

До Нового года остался всего месяц, а это значит, что времени выбрать праздничный наряд остается не так много.
В связи с этим OBOZREVATEL подготовили варианты модных платьев, чтобы в новогоднюю ночь вы ощущали себя королевой.
Бархатные платья
Бархатное платье стало настоящим трендом грядущей зимы. Поэтому Новый год 2020 стоит встречать именно в нем. Отметим, что выбрав такой вариант платья, вы будете выглядеть поистине стильно и роскошно. Цвет можете выбирать любой: трендовый горчичный, фиолетовый, или более спокойные оттенки — изумрудный, темно-синий, черный.
Фото: womenshealth.su
Фото: womenshealth.su
Фото: zhenskie-melochi.ru
Пайетки
Также ни одна новогодняя ночь не проходит без сверкающих пайеток. Поэтому стилисты предлагают выбирать в 2020 году такие платья серебристого цвета, в ярко-розовых оттенках или наряжаться в провокационный красный цвет.
Фото: beauty.ua
Фото: vogue.ua
Фото: vogue.ua
Металлик
Следующий год пройдет под покровительством Белой Металлической Крысы, а это значит, что образ в искрящихся металлических оттенках будет уместен как никогда. Особое внимание стоит обратить на платья длины макси с открытыми плечами или дерзкие мини с объемными плечами.
Фото: vogue.ua
Фото: vogue.ua
Фото: fashion-woman.com
Полупрозрачные платья
Соблазнительным вариантом новогоднего платья будет из полупрозрачной сверкающей сетки. Так, выбрать его вы можете любого цвета, надев под низ лаконичное боди.
Фото: vogue.ua
Фото: vogue.ua
Фото: cosmo.com.ua
Платье-жакет
Платье-жакет — универсальный элемент гардероба, который с легкостью может составить конкуренцию вечерним платьям из шелка и коктейльным блестящим образам. В новогоднюю ночь дизайнеры предлагают сосредоточиться на выборе такого платья с пайетками или просто остановиться на классическом варианте.
Фото: vogue.ua
Фото: vogue.ua
Фото: relook.ru
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