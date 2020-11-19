Одежда с глубоким декольте нового вида стала модным трендом в 2020 году

Одежда с асимметричными вырезами на груди стала модным трендом в 2020 году. В сети данные вещи прозвали negative space ("пустое пространство").

На размещенные снимки и публичные выходы знаменитостей обратили внимание журналисты издания Who What Wear. Так, блогерши Камилла Шарьер и Тиффани Хсу снялись в почти одинаковых платьях черного цвета с асимметричным декольте.

Популярный диджей Амрит, в свою очередь, попозировала в полупрозрачном платье-комбинации с верхом в виде бюстгальтера. Вдобавок плюс-сайз-модель Венеция Крус поделилась фотографией, на которой она запечатлена в боди с квадратным декольте.

Отмечается, что платья, боди и комбинезоны с новым видом выреза появились в ассортименте таких модных домов, как Mugler, Khaite, и Saint Lauren, а также Recto и God Save Queens. Многим пользователям не понравился такой вариант одежды. Они заявили, что необычный вырез выглядит так, будто от вещи оторвали часть ткани.

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсети Instagram набирает популярность новый тренд: знаменитости и блогерши массово публикуют снимки, где используют позу, которая визуально удлиняет ноги и делает их стройнее.