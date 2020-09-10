Новый тренд на 'голые' велосипедки покорил соцсети. Фото

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки в шортах-велосипедках телесного цвета и запустили новый модный тренд.

На размещенные в Instagram фото обратило внимание издание The Guardian. По словам инсайдеров, данный предмет гардероба прозвали "голым" из-за его расцветки. За счет того, что телесный цвет сливается с оттенком кожи, создается иллюзия, будто на ногах у модниц никакой одежды.

Так, например, одной из первых снимком в описанной вещи и кроп-топе в тон поделилась телезвезда и модель Ким Кардашьян.

Instagram Ким Кардашьян

В то же время блогерша Шана Мошен сфотографировалась в телесных велосипедках и в серой укороченной толстовке.

Instagram Шаны Мошен

Также в "голых" шортах выкладывали снимки и другие фэшн и street-style блогерши.

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interesnoznat.com

interesnoznat.com

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.

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