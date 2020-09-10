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Новый тренд на "голые" велосипедки покорил соцсети. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
22,7 т.
Новый тренд на 'голые' велосипедки покорил соцсети. Фото

Новый тренд на "голые" велосипедки покорил соцсети. коллаж.

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки в шортах-велосипедках телесного цвета и запустили новый модный тренд.

На размещенные в Instagram фото обратило внимание издание The Guardian. По словам инсайдеров, данный предмет гардероба прозвали "голым" из-за его расцветки. За счет того, что телесный цвет сливается с оттенком кожи, создается иллюзия, будто на ногах у модниц никакой одежды.

Так, например, одной из первых снимком в описанной вещи и кроп-топе в тон поделилась телезвезда и модель Ким Кардашьян.

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

В то же время блогерша Шана Мошен сфотографировалась в телесных велосипедках и в серой укороченной толстовке.

Instagram Шаны Мошен

Instagram Шаны Мошен

Также в "голых" шортах выкладывали снимки и другие фэшн и street-style блогерши.

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.

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Мода
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