Неон, нюд и геометрия: какой педикюр в моде летом 2019-го

Лето – время красивой открытой обуви и не менее красивого педикюра, который будет уместным и в рабочие будни, и для пляжного отдыха.

OBOZREVATEL собрал лучшие идеи педикюра, которые будут актуальны летом 2019 года.

Модный педикюр сезона лето-2019 – прежде всего, классика и авторский стиль. В определении трендовых цветов для маникюра и педикюра традиционно отталкиваются от рекомендаций института цвета Pantone. Таким образом, в нейл-индустрии в этом году в тренде все оттенки кораллового, красного, вишневого, синего, коричневого и золотого.

Впрочем, рекомендации института цвета в сочетании с фантазией мастера и клиента, могут стать шедевром.

Добавить оригинальности выбранному цвету можно с помощью фактуры: блестки, фольга, втирка, металлические полоски, голография, трафареты, наклейки (анималистические, цветочные принты).

Идеи педикюра на лето-2019

Идеи педикюра на лето-2019

Идеи педикюра на лето-2019

Идеи педикюра на лето-2019

Летом 2019-го, можно выделить в отдельную категорию педикюр с акцентом на большой палец. Иной цвет, роспись или фактура помогают создать оригинальный дизайн.

Летний педикюр с акцентом на большой палец

Летний педикюр с акцентом на большой палец

Летний педикюр с акцентом на большой палец

Летний педикюр с акцентом на большой палец

Летний педикюр с акцентом на большой палец

Кроме того, актуальным в этом году будет нюдовий педикюр. Светлые и полупрозрачные цвета подчеркнут натуральность, создадут иллюзию ухоженности и не будут отвлекать внимание.

Трендовый нюдовий педикюр

Трендовый нюдовий педикюр

Трендовый нюдовий педикюр

Трендовый нюдовий педикюр

Трендовый нюдовий педикюр

Трендовый нюдовий педикюр

Трендовый нюдовий педикюр

Трендовый нюдовий педикюр

Трендовый нюдовий педикюр

В моде летом 2019 года также минимализм. Бежевые, серые, пудровые цвета, черные, синие коралловые и молочные – все они актуальны. Добавить выразительности педикюра в таких тонах можно с помощью росписи геометрическими узорами, добавлением блесток. Или просто сочетать их с другими цветами.

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Актуальные цветовые сочетания

Отдельного внимания при выборе дизайна летнего педикюра заслуживают неоновые цвета. Не менее актуальны они и для маникюра. Впрочем, если возникнет желание добавить еще больше оригинальности, то с декором главное быть осторожным, чтобы не перегрузить дизайн.

Неоновый педикюр

Неоновый педикюр

Неоновый педикюр

Неоновый педикюр

Неоновый педикюр

Неоновый педикюр

Неоновый педикюр

Ранее OBOZREVATEL также сообщал о том, какой маникюр будет в моде летом 2019-го.

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