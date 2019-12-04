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4 декабря • обновлено в 19:21
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Как быть модной и не замерзнуть: топ лучших сочетаний на зиму 2019-2020

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Если вы считаете, что зимой юбку не наденешь с пуховиком, то ошибаетесь. Дизайнеры давно нашли способ сочетать эти две, казалось бы, несовместимые вещи.

OBOZREVATEL расскажет о 4 способах носить пуховик с юбкой, оставаясь при этом стильной.

Юбка-карандаш и приталенный пуховик

Ремень на талии поможет сделать гармоничным сочетание пуховика и юбки-карандашом. При выборе верхней одежды выбирайте пуховик с затяжкой или просто приобретите стильный пояс. В сочетании с классической юбкой-карандашом такой образ подойдет даже для офиса или встречи.

Как быть модной и не замерзнуть: топ лучших сочетаний на зиму 2019-2020

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Дутый бомбер и юбка по колена

Если хотите объединить в одном образе дутый бомбер и юбку, стоит внимательно проследить за длиной обоих. Ни то ни другое не должно быть слишком длинным. Идеальная длина юбки – чуть ниже колен. Из обуви подойдут высокие сапоги или ботинки на завязках.

Как быть модной и не замерзнуть: топ лучших сочетаний на зиму 2019-2020

cosmo.ru

Удлиненный пуховик и мини-юбка

Удлиненный пуховик "чуть ниже бедра" идеально будет смотреться со смелой юбкой мини. В дополнении к образу подойдут высокие массивные ботинки и принтованные колготки.

Как быть модной и не замерзнуть: топ лучших сочетаний на зиму 2019-2020

cosmo.ru

Короткий пуховик и юбка миди

Короткий пуховик отлично сочетается с юбкой миди. Идеально дополнят лук высокие сапоги.

Как быть модной и не замерзнуть: топ лучших сочетаний на зиму 2019-2020

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о модных пуховиках на зиму 2020. В холодное время года уютный пуховик – лучшее решение. Этот предмет гардероба согреет с приходом морозов и одновременно поддержит последние модные тренды.

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Автор
Алина Мельник
Место
Украина
Теги
Мода Стиль
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