УкрEngРус
Регистрация
ШоуКияни
Виктория Гресь
Виктория Гресь
ДизайнерВсе статьи автора

Не просто жить, а жить красиво

842

Любопытство и ощущение новизны - два фактора, которые можно отнести практически к любому человеку, хотя бы косвенно интересующемуся модой и всем, что с этим словом связывают. Сегодня эти два понятия, на самом деле, движут миром.

Уже известно самым разным слоям населения, что понятие "мода" - это не только наши платья, туфли и сумки, но и эмоции, ощущения на грани фола - "модно? не модно? уже не модно? это остромодно?" А дальше? Мы начинаем выстраивать визуальный ряд вокруг себя и сопоставляем его с миром. И он у всех разный, но неуловимо мы чувствуем время, которое фиксируется в памяти благодаря предметному взгляду. У каждого периода есть ярко выраженные приметы - трудно спутать 60-е с 70-и, если вы хоть немного обращали внимание на основные линии силуэтов. По прошествии времени мы все еще видим выверенный, отформатированный образ каждой эпохи.

Новости
Простое свадебное платье Меган Маркл: в чем секрет

Откуда в нашей жизни берутся новые веяния? Почему нам хочется перемен? Сколько живут любимые вещи? Сколько живет интерьер? Практически на все это можно ответить одной фразой- мы жаждем эмоций и впечатлений. И живет все ровно столько, пока оно нам интересно и важно. Даже при покупке туфель или дивана мы ощущаем это приятное чувство обладания желанным предметом, ощущаем удовольствие от прикосновения к нему. Все это сопровождается чувством ожидания нового и так во всем - человек всегда хочет эмоций и новых впечатлений, даже готов за это платить! Но дело не только в деньгах - порой и за большие деньги этого не случается. Потому что есть уровень простого потребления и накопления, ради количества и бездумного собирательства лишнего, а есть желание обладать чем-либо с точки зрения искусства жить красиво. И этот взгляд требует уже не только финансового влияния.

Новости
Оплот здравого смысла: дизайнер VS выпускница

Вот в этом случае все совсем по-другому! Теперь ваши желания осознанны и не будут случайными, и эмоциональные причины их осуществления уже совершенно другого порядка. И начинается что-то интереснее, чем просто покупки и мимолетные желания. Есть азарт настоящего охотника за редкостями и единичными экземплярами, есть желание разобраться с цветом как явлением, понять его структуру увидеть неповторимые сочетания. Люди перестают бояться всего нетрадиционного, учатся думать своими мозгами, руководствуясь личными приоритетами и ощущениями. Внезапно всех перестает беспокоить мнение соседей или сослуживцев, а профессионалы своего дела наоборот начинают привлекать ваш интерес.

Новости
Жизнь одного платья

Что же происходит потом? В какой-то момент вы понимаете, что из каждодневного быта можно сделать удовольствие, и ваша кухня, например, превратится в семейный очаг. Выпивая утренний кофе вас будет посещать муза, возможно, увлечет декораторское искусство. Хотя у всех по-разному, и главное в этом радость творчества и познания мира и себя. Потому что любимые платья со временем теряют привлекательный вид, стены перекрашиваются, самые вкусные конфеты съедаются и крутые машины вовсе не вечны. Тут мы обнаруживаем, что с нами остались лишь наши чувства и воспоминания об этих всех событиях, людях, которые были с нами, говорили нам чудесные слова, или спорили с нами, или...

В общем, вариантов красочной жизни много. Важно выбирать свой путь и получить удовольствие от каждого дня своей жизни! Осознано и бесповоротно влюбиться, увидеть каждую мелочь и не бояться сделать шаг вперед.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виктория ГресьВиктория Гресь
Объект
Мода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги