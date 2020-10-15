Названы вещи, которые должны быть в гардеробе каждой женщины

Каждая женщина должна иметь в своем гардеробе как минимум пять пар джинсов, семь джемперов, четыре юбки, две пары спортивных штанов и десять футболок.

Так, в Великобритании провели опрос, в котором приняли участие 2000 покупателей The Centre: mk в возрасте от 25 до 34 лет, пишет The Sun.

Оказалось, что из-за пандемии коронавируса и удаленной работы женщины чаще стали покупать удобную домашнюю одежду. По словам сотрудницы компании Ким Прист, теперь "верхняя часть образа всегда должна быть готова к беседе по видеосвязи", а нижняя остается максимально комфортной.

"Из-за нового образа жизни мы начали собирать капсульные коллекции одежды, комбинируя новые вещи с уже имеющейся в шкафу классикой вроде джинсов и блейзеров", – прокомментировала она.

Так, теперь большинство опрошенных женщин не собираются покупать туфли на каблуках. В то же время 25% участников исследования заявили, что лучше приобретут новую пару кроссовок. Кроме этого выяснилось, что трое из десяти хотели бы купить больше свитеров, чем они имели в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан посоветовал не выбирать женщинам после 40 лет светлые оттенки белого и горчичного цветов, а также рассказал, с чем не стоит сочетать розовый.